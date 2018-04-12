六部門：防範“消費返利”風險 謹防利益受損

中國銀行保險監督管理委員會、工業和信息化部、公安部、商務部、人民銀行、國家市場監督管理總局提示：

近期，一些第三方平台打着“創業”“創新”的旗号，以“購物返本”“消費等于賺錢”“你消費我還錢”為噱頭，承諾高額甚至全額返還消費款、加盟費等，以此吸引消費者、商家投入資金。此類“消費返利”不同于正常商家返利促銷活動，存在較大風險隐患：

一、高額返利難以實現。返利資金主要來源于商品溢價收入、會員和加盟商繳納的費用，多數平台不存在與其承諾回報相匹配的正當實體經濟和收益，資金運轉和高額返利難以長期維系。

二、資金安全無法保障。一些平台通過線上、線下途徑，以“預付消費”“充值”等方式吸收公衆和商家資金，大量資金由平台控制，存在轉移資金、卷款跑路的風險。

三、運營模式存在違法風險。一些平台虛構盈利前景、承諾高額回報，授意或默許會員、加盟商虛構商品交易，直接向平台繳納一定比例費用，謀取高額返利，平台則通過此方式達到快速吸收公衆資金的目的。部分平台還采用傳銷的手法，以所謂“動態收益”為誘餌，要求加入者繳納入門費并“拉人頭”發展人員加入，靠發展下線獲取提成。平台及參與人員的上述行為具有非法集資、傳銷等違法行為的特征。

此類平台運作模式違背價值規律，一旦資金鏈斷裂，參與者將面臨嚴重損失。按照有關規定，參與非法集資不受法律保護，風險自擔，責任自負;參與傳銷屬違法行為，將依法承擔相應責任。請廣大公衆和商家提高警惕，增強風險防範意識和識别能力，防止利益受損。同時，對掌握的違法犯罪線索，可積極向有關部門反映。

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