民眾注意 年終獎金領逾84501元 要扣繳5%所得稅

適逢年初，許多公司陸續發放各種獎金，財政部今 (2) 日表示，薪資所得扣繳稅額中，無配偶及受扶養親屬者的起扣標準原為 73501 元，稅改案通過後，已大幅調升為 84501 元，若屬年終獎金等非每月給付的薪資，每次給付金額未達 84501 元者即免予扣繳，超過 84501 元則一律按 5% 扣繳所得稅。

財政部高雄國稅局表示，所得稅法部分條文修正案已於 2018 年 1 月 18 日經立法院三讀通過，配合個人綜合所得稅標準扣除額、薪資所得特別扣除額調增及課稅級距金額調整，財政部發布修正後 2018 年薪資所得扣繳稅額表及說明，其中，薪資所得扣繳稅額表無配偶及受扶養親屬者的起扣標準原為 73501 元，大幅調升為 84501 元。

國稅局表示，扣繳義務人給付兼職所得、非每月給付的薪資，每次給付金額未超過薪資所得扣繳稅額表中，無配偶及受扶養親屬的起扣標準者，免予扣繳。

而適逢年初，許多公司陸續發放各種獎金，屬年終獎金等非每月給付的薪資，每次給付金額未達 84501 元者即免予扣繳，超過 84501 元則一律按 5% 扣繳。

國稅局表示，扣繳義務人若有溢扣稅款情事，依所得稅法規定，會將溢扣稅款，退還納稅義務人，民眾可向稽徵機關申請退還，或就同年度應扣繳稅款內留抵。