【華冠投顧】林驛銘:小心:台股已軋完空單，準備殺多單?

美股回跌，台股開高走低，指數由紅翻黑，終場跌幅收斂小跌 18 點，以 10955 作收，成交量 1093 億元，價跌量縮格局。

盤面結構: 電子跌 0.42%，金融漲 0.12%，傳產漲 0.16%，OTC 漲 0.32%。下跌家數比上漲還多，但有 29 檔股票漲停板! 結構不佳! 昨日文章中已清楚提醒大家了，大盤連漲三天後，量縮了，會震盪! 不能追! 今日開紅盤衝高能不能追? 結果大家都看到了吧! 有沒有殺下來，指數由紅翻黑! 完全規劃中! 今日大盤上攻無力，價跌量縮，量一樣是縮的，這 2 天形成漲無量跌也無量，也就是說尚未沒出現追價或追殺情況，目前是區間震盪中，不過請小心: 連 2 日量縮，量能退潮? 融券軋完空單準備反殺融資多單? 這個風險意識一定要有! 理由 1. 台積電利多頻傳，股價不漲，籌碼流向散戶! 理由 2. 大戶賣，散戶買，年後融資大增，融券大減，籌碼不利多方! 理由 3. 量能並未轉強。目前仍視為區間震盪盤，指數 10900 點整數關卡很重要! 務必守住! 否則……. 兵敗如山! 投資朋友自持持股多的人，務必做好資金以及風險控管! 今日強勢股: 華通 (2313)，茂綸(6227)，國眾(5410)，中環(2323)，寶島極(3115)，海華(3694)，展旺(4167)，無敵(8201)，柏承(6141)，聯一光(3441)，佳邦(6284)，立敦(6175)，昇銳(3128)，倍微(6270) 精確 (3162)，再生 KY(1337)，台南 KY(5906)，艾恩特(3646) 等

選股方向建議: 以題材股，還有三月營收以及第一季獲利表現亮眼公司為主!

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

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