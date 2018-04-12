【運達投顧】低檔輪動是操作關鍵

◆盤勢分析

歐美股市因川普警告俄羅斯，將針對敘利亞疑似毒氣襲擊事件展開軍事行動，稱導彈 "將要來臨"，並譴責莫斯科支持敘利亞總統阿薩德而出現大跌。近期國際股市都在川普的言論而出現大漲大跌的現象，在操作上難免會有難度，但是掌握幾個關鍵仍有賺錢的契機，分析如下：

1. 我們敘利亞事件來看國際股市的動向，昨天道瓊大跌 218 點高科技股跌幅較小約 0.3%，就道瓊與高科技股來看也都還維持在一個區間盤局並沒有突破或跌破的技術面，而亞洲股市今天表現卻相對穩定維持小幅漲跌，對於美俄之間後勢會怎麼發展全球都無法得知，但是就國際股市的反應來看都是震盪等答案，因此只要美股沒有跌破前低台股也會以區間表態。

2. 台股區間是強是弱的三大指標：(1) 蘋果股價，昨天蘋果股價小跌仍維持在月季線位置，只要蘋果沒有跌破區間對於美中貿易戰不須太過擔心，而台廠相關個股的壓力就不致於太重。(2) 美元的走勢，昨天聯準會公布 3 月貨幣政策會議紀錄顯示，在這場例會中與會決策成員認為美國經濟正在強勁增長，通貨膨脹也正在上升，意味著 Fed 有理由繼續加息。但美元昨天並沒有漲，由於 4 月份聯準會並沒有會議要等到 5/3 才會招開利率決策會議，所以美元目前維持在 89.5 元附近，美元要站上 90.4 才會有多方表態的機會，在美元沒漲之前亞洲匯率就不會有太大的壓力，不過近期的新台幣已經有升多做頭的跡象新台幣匯率反而有趨貶，對於後勢要注意美元與新台幣的互動關係這將影響外資的進出。(3) 外資的期貨倉位到昨天是 4.8 萬口，外資期貨倉位要跌破 4 萬口才是正式轉空，目前就倉位來看尚無太大的危機。

3. 個股表現將是盤局的勝負關鍵，就低位階輪動的角度來看這幾天我們提示生技股的多方尚未結束，但要注意輪動指標股浩鼎，今天浩鼎出量站上這三個月的頸線可見生技的輪動仍在，但是生技股已經有高低位階之分，漲多的生技股未來維持區間盤局所以操作上不宜過度追高，對於低位階的股票仍還有輪漲的機會如：安克盛弘訊映承業醫… 等，台股今天量縮未來盤局量縮是常態，所以對於不需大量的生技股仍是資金聚集的方向，可在此掌握低檔位階把成本壓低的安全進場點。

4. 除了低檔生技是輪動重心外，跟國際金融有關的個股則有位階高低之分，如油價近期屢創新高前天提示茂迪正在低檔會有與油價正向的發展，所以茂迪連兩天補量續強；但高位階的個股如台勝科宣德嘉聯益大中新唐合晶矽力美琪瑪康普譜瑞… 等都還在高檔有破線的風險，所以要先避開高位階走空的股票才可趨吉避凶。

※運達投顧 蕭春源分析師

※投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

