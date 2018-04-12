【大行報告】野村升友邦(01299-HK)目标價至65.08元

據媒體報道，人行行長易綱公布進一步開放内地金融市場的措施及時間表，包括將證券公司、基金管理公司、期貨公司、人身險公司的外資持股比例的上限放寬到51%，三年以後不再設限；合資格境外投資者可獲批準經營保險代理業務和評估業務；開放外資保險經紀公司經營的範圍，與中資機構一緻。

野村發表報告指，放寬外資持股比例不等同可自由收購省市牌照，相信當局要公布更多詳情，才能确定友邦中國能否獲得更多省市牌照，同時更多外資對手加入市場，料會為友邦保險(01299-HK)帶來更大競争。另外，放寬經營保險代理及保險經紀公司的經營範圍可助公司擴展業務範疇，故將友邦中國2018至2020財年新業務價值增長預測由32%至33%，上調到介乎34%至35%之間。

該行同時將友邦目标價由63.79元上調2%至65.08元，考慮到對香港業務增長的憂慮及估值較高等因素後，維持對其「中性」評級。

截至發稿，友邦股價跌1.61%，報70.45元，成交2725.92萬股，涉資19.38億元。

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