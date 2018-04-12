辛國斌：加大對新材料、新工藝工程化應用研究力度

據工信部網站12日消息，4月11日，工業和信息化部黨組成員、副部長辛國斌赴中國航發集團北京航空材料研究院(簡稱航材院)北京市永豐基地調研，實地考察了航空發動機單晶渦輪葉片技術中心、粉末渦輪盤技術中心、鑄造钛合金技術中心和石墨烯應用研究中心，詳細了解了新一代單晶、粉末冶金、钛合金及石墨烯等新材料在航空發動機核心關鍵部件中的研發情況。

辛國斌指出，“一代材料，一代發動機”，材料和工藝一直是制約航空發動機和燃氣輪機發展的瓶頸，為此，要不斷加大對新材料、新工藝的工程化應用研究力度，補齊和完善試驗數據，形成與世界先進材料接軌、具有中國特色的動力材料技術體系。他充分肯定了航材院在技術攻關和産品研發領域取得的突出成績。他強調，動力材料發展應創新思路，要有大局意識，要充分借用外力和外腦，逐步建立“小核心、大協作”的社會配套體系，同時，要加大智能制造在新材料研發及高溫熱部件研制生産過程中的推廣應用，利用大數據、雲計算、數字仿真、在線檢測等新一代信息技術，不斷提升航空發動機及燃氣輪機新材料的研發水平、産品質量及生産效率。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)