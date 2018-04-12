馬化騰：騰訊要成為各行各業的“數字化助手”

4月13日，在2018中國“互聯網+”數字經濟峰會上，馬化騰用“一三五七”四個數字，分享了他對“互聯網+”的進一步思考，即：一個目标，三個角色，五個領域，七種工具。

其中，“一個目标”指騰訊(00700-HK)要成為各行各業的“數字化助手”，助力各行各業實現數字化轉型升級。“三個角色”指騰訊要專注做三件事：做連接、做工具和做生態。“五個領域”是過去兩年内，數字中國在五個領域擴展和推進：民生政務、生活消費、生産服務、生命健康和生態環保，騰訊希望助力“五生”的數字化轉型升級。“七種工具”包括：公衆号，小程序，移動支付，社交廣告，企業微信，雲計算、大數據與人工智能，以及安全能力等數字化工具。

在談及一個目标時，馬化騰指出，要做互聯網+，要+别人或者是讓别人+我們，首先我們要先做減法，首先要互聯網-才能+上别人。

從“互聯網+”到“數字經濟”，再到“數字中國”，中國的數字化進程每年都在姓前邁步，馬化騰表示，互聯網+”是手段，數字經濟是結果，數字中國和網絡強國是目标，它們是一脈相承的。

馬化騰用“一縱”、“一橫”和“一新”表達了自己理解。“一縱”，就是“互聯網+”與各個垂直行業不斷深化融合，發展了數字經濟。“一橫”，就是數字化進程從經濟領域向社會各個領域迅速擴展，包括政務、民生等，從而推進了數字中國的建設。“一新”，是指一縱一橫交匯融合帶來的創新，它推動着中國經濟從高速增長向高質量增長的轉變，最終實現從大國走向強國的目标。

來源：證券時報

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