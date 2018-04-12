【瀚亞投信】抗震新利器 M&G收益優化策略建功

今年以來市場動盪不斷，各類資產紛紛中箭落馬，特別是在中美貿易戰、科技股下跌、升息壓力等種種因素影響，全球無論股債 3、4 月波動明顯擴大。台灣投資人過去幾年偏好的高收益債或新興市場債，今年以來相關指數也難逃下跌的命運。

正因如此，近期市場內具備抗波動、資產分散的基金再度浮現檯面，例如目前台灣核備境內外基金中規模最大的瀚亞投資 - M&G 收益優化基金，近期也成為投資人轉換基金的熱門標的。

面對第一季不確定性較高的市場態勢，比較高收益債、新興市場債券指數與瀚亞投資 - M&G 收益優化基金所採取的策略，可發現收益優化策略明顯奏效，今年以來 (截至 4/6) 仍維持正報酬貢獻。再觀察過去十年，除了 2008 年成功抵禦金融海嘯、單年小跌 3.3% 的歷史成績，其金融事件隔年的「回復力」更吸引全球投資人、法人機構紛紛投入。

若以金融海嘯為例，統計事件發生前後高點位置，該基金僅約 69 天 (約 2008 年 1 月) 就回到前波高點位置，反觀高收益債或較防禦的投資等級債指數，回本天數多達 661、526 天；2011 年歐債事件發生亦是如此，該檔基金只花 87 天回到前波高點位置，同樣領先高收益債和投資等級債，回復力明顯優於其他資產類別。

進一步分析該檔基金投資策略，布局資產類別多達 8 項，投資範圍的高度彈性也是抗跌防禦原因之一，更是其他境內外基金難以望其項背。

瀚亞投資指出，該檔基金可投資公債、高收益債、投資級債及其他衍生性商品，配置彈性可達 0~100%；對照目前國內目前多重資產相關基金，各類資產可布局上限僅 70%，瀚亞投資 - M&G 收益優化基金投資更具彈性，平均信評調整幅度也是當前同類型產品的 1.5 倍。

未來觀察重點仍是美國十年期公債殖利率的走勢，目前市場預期殖利率不會大幅回檔，只會溫和向上，建議改以多元資產或區域性投資來替代，面對市場波動加劇，收益優化基金的抗 UV(Uncertainty, Volatility) 優勢將是 2018 年投資部位中不可或缺的要角。