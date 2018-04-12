全球股市連台股都波動劇烈 投資ETF以抗震 標的首選低波動

農曆年後國際股市劇烈波動，連帶影響台北股市的表現，加權指數震盪劇烈，對於許多投資人來說，心情宛如坐雲霄飛車般忽上忽下，法人建議，市場波動劇烈已成常態，建議可透過 ETF 穩健投資，標的可以鎖定低波動 ETF，投資方式則可採定期定額。

近期全球股市隨著中美貿易戰大漲大跌，國泰投信 ETF 團隊經理游日傑今天表示，中美貿易僵局隨著博鰲論壇透出曙光，整體來說，全球股市回穩跡象浮現，而台股在基本面支撐下，可望吸引外資回補，預期具競爭力強、籌碼穩定的產業龍頭股，為外資布局重點。

游日傑進一步指出，觀察「臺灣低波動 30 指數」今年以來截至 4/11 日止，指數報酬約 5.02%，明顯優於台灣加權指數的 3.11% 及台灣 50 指數的 3.44%，顯見低波動 30 指數成分股的低波動、高股息特性，在市場波動加大下，提供了良好防禦性，加以台股除息季節臨近，建議投資人可布局低波動 ETF 掌握波段投資機會。

而富邦金旗下富邦證券更建議以定期定額投資 ETF 以抗震，富邦證券表示，該公司自 2017 年開始推廣定期定額 ETF 投資術，讓投資人不需要判斷進場時點或預測行情高低，也不用理會股市震盪，以定期定額的方式來分散波動風險，且最低投資金額只要 1000 元，讓投資人輕鬆投資沒有負擔。

富邦證券表示，去年該公司共有高達 2 萬多個客戶參與定期定額投資 ETF，平均每人扣款金額達 4800 元，顯示多數投資人都認同定期定額投資 ETF 不但可分散進場時點，又有機會達到長期投資的複利增值效果。

而國泰證券也表示，為考量流動性風險，國泰證所提供的定期定額買股標的為台股大型藍籌股，以及涵蓋台股及滬港深股市的 ETF，由於只要 3000 元就能進行申購，即便只有小額資金也能參與海內外股票市場。

國泰證券統計，定期定額買股業務推展至今，客戶最喜愛扣款的前五名標的分別是元大台灣 50 ETF、台積電、元大高股息 ETF、第一金及國泰中國 A50 ETF，顯示除了產業龍頭股外，被動投資型的 ETF 及高殖利率題材也是投資人考量的選項之一。