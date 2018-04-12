【大行報告】中金：金融業開放不影響行業格局 利好工行及友邦等

中金發表報告表示，4月11日人行行長易綱在博鰲亞洲論壇宣布中國金融業開放的12大具體舉措，并确定落實時間。此舉是去年11月特朗普訪華後，中方表示將「大幅度放寬金融業，包括銀行業、證券基金業和保險業的市場準入」的後續政策落地。該行重申此前觀點：中國金融行業放開不會影響現有行業格局，有序的競争更將促進中資金融公司能力提升，利好已有國際化業務布局的中行(03988-HK)、工行(01398-HK)、中銀香港(02388-HK)、領先龍頭券商和大陸業務擴張空間巨大的友邦保險(01299-HK)等。

該行續指，中行有約30%資産在境外，2017年業績會上中行董事長表示計劃提高境外業務比重；領先龍頭券商目前海外業務收入佔比約15%，有望進一步提高；友邦中國(友邦100%獨資)有望3年後大幅擴張在中國大陸的銷售區域(目前隻能在上海、北京、江蘇、廣東銷售)。

中金認為，内地金融業放開不影響行業格局，中資足夠強大以應對競争。内地2017年末外資商業銀行總資産利潤率0.48%，顯著低于全行業的0.92%；中資保險公司在代理人渠道方面有穩固的競争優勢，2017年末外資壽險的保費市場份額僅4.8%。該行稱，内地金融業放開後，中方表示内外資一視同仁，金融服務能力更強的機構將切得更大的蛋糕，促進中資金融機構加強服務能力。

另外，中長期促進中國資本市場活躍度及深度提升。首先互聯互通每日限額提升中長期利于流動性、利于境外長期機構投資者更多參與A股市場；第二是「滬倫通」有望年内開通，進一步展現中國資本市場向全球市場開放的信心和決心；第三是外資機構準入的放開有利于國内資本市場産品、服務及工具的豐富，進一步提升市場深度及有效性。

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