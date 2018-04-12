電動自行車銷售倍增，美利達Q1營收年增兩成，巨大、桂盟營收同雙升

【財訊快報／陳浩寧報導】美利達 (9914)3 月及第一季營收繳出年增近 20% 的好成績，美利達表示，台灣廠突破產能瓶頸，高級電動車產出增溫，出貨量較去年同期呈倍數成長，單月及季出口台數均創歷史新高水準，推升集團月、季營收均達二位數以上年成長。美利達指出，3 月銷售台數共計 11.7 萬台，年減 9.86%，營收淨額 23.22 億元，月增 49.05%，年增 19.56%；累計第一季累計銷售總台數 28 萬，年減 16.50%，累計營收淨額 57.63 億元，年增 20.37%。



而在台灣廠部分，為電動自行車生產基地，3 月銷售台數 9 萬台，年增 23.39%，其中，電動自行車銷售台數則較去年同期成長 163%，3 月營收淨額 20.28 億元，年增 44.18%；累計第一季銷售台數 21.17 萬台，年增 9.93%，其中，電動自行車總銷售台數較去年同期成長 107%，累計第一季營收淨額 48.95 億元，年增 37.98%。



巨大 (9921) 也因工作天數回復正常，帶動 3 月營收成長，達 55.71 億元，月增 41.66%，年增 5.78%；累計第一季營收為 139.49 億元，年增 3.29%。



而桂盟 (5306) 在汽車部門加持，及中國共享單車市場回溫下，第一季營收也繳出年增近 20% 的成績，3 月營收為 4.69 億元，月增 48.44%，年增 8.81%；累計第一季營收 13.48 億元，年增 19.63%。



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