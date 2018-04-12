台股盤前─站上所有均線 美股震盪留意外資態度 靜待挑戰前高

台股昨 (11) 日上漲 46.8 點，以 10974.02 點作收，成功站上月線，成交量 1288.48 億元。受到中東情勢緊張，美股收跌 218 點。分析師表示，台股技術面有轉強跡象，目前待量能逐步放大後，將有機會挑戰 11270 點前高位置。

三大法人部分，外資及陸資賣超 8.3 億元，外資自營商買超 1.11 億元，投信買超 0.87 億元，自營商自行買超 12.32 億元，自營商避險買超 3.53 億元，合計買超 8.42 億元。外資目前在台股操作並不積極，整體盤勢主要由內資主導，建議投資人謹慎操作。

中東情勢升溫，川普總統在推特網站嘲弄俄羅斯，並稱美國可能用飛彈攻擊敘利亞，導致美國股市下跌，道瓊工業平均指數收低 218.55 點或 0.90% 至 24189.45。Nasdaq 指數收低 25.27 點或 0.36% 至 7069.03。S&P 500 指數收低 14.68 點或 0.55% 至 2642.19。費城半導體指數收高 0.52 點或 0.04% 至 1315.06。

觀察今 (12) 日盤面重點，中裕旗下愛滋病新藥 TMB-355 最快 4 月底前開始銷售，最近銷售夥伴加拿大生技公司 Theratechnologies 將對中裕下單，中裕在美國已備妥數千瓶針劑貨量，將於 4 月開始貢獻營收。

聯發科業績逐步回溫，聯發科執行長蔡力行認為，手機市場已見回春，今年營運可望逐季走揚，並看好今年行動裝置市場會比去年好，第一季中國大陸有些庫存，但 3 月需求已經明顯回升，預計第二季會緩步向上。

台塑集團總裁王文淵明 (13) 日南下拜訪中鋼，據悉，台塑高層是獲邀參觀中鋼總部大樓，但雙方交流激盪下，不排除能有進一步合作計劃。

政府推動並鼓勵發展離岸風力發電，目前來台灣投資離岸風電的風力大廠，包括臺灣銀行董事長呂桔誠、第一銀行董事長董瑞斌以及土地銀行董事長凌忠嫄均表示有接觸過。

上市櫃公司下市潮引發市場關注，金管會主委顧立雄表示，不排除研議香港由法院扮演公益角色，裁決 10％以上無利害關係人股東反對的機制。

證交所宣布，依審核上市公司公告並申報的 2017 年財務報告，每股淨值回復至票面以上，今恢復融資融券交易的包括：味全、茂矽、廷鑫、東森、弘憶股。

法人表示，美股波動，現階段台股呈現區間震盪的機會仍高，建議操作上以中小型業績成長股或題材股為主，選股可留意半導體、被動元件、生技、風電、電動車、塑膠及高殖利率概念股。