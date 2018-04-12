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台股盤前─站上所有均線 美股震盪留意外資態度 靜待挑戰前高

台股站上所有均線，不過美股震盪，須留意外資態度，靜待挑戰前高。(鉅亨網資料照)
台股站上所有均線，不過美股震盪，須留意外資態度，靜待挑戰前高。(鉅亨網資料照)

台股昨 (11) 日上漲 46.8 點，以 10974.02 點作收，成功站上月線，成交量 1288.48 億元。受到中東情勢緊張，美股收跌 218 點。分析師表示，台股技術面有轉強跡象，目前待量能逐步放大後，將有機會挑戰 11270 點前高位置。

三大法人部分，外資及陸資賣超 8.3 億元，外資自營商買超 1.11 億元，投信買超 0.87 億元，自營商自行買超 12.32 億元，自營商避險買超 3.53 億元，合計買超 8.42 億元。外資目前在台股操作並不積極，整體盤勢主要由內資主導，建議投資人謹慎操作。

中東情勢升溫，川普總統在推特網站嘲弄俄羅斯，並稱美國可能用飛彈攻擊敘利亞，導致美國股市下跌，道瓊工業平均指數收低 218.55 點或 0.90% 至 24189.45。Nasdaq 指數收低 25.27 點或 0.36% 至 7069.03。S&P 500 指數收低 14.68 點或 0.55% 至 2642.19。費城半導體指數收高 0.52 點或 0.04% 至 1315.06。

觀察今 (12) 日盤面重點，中裕旗下愛滋病新藥 TMB-355 最快 4 月底前開始銷售，最近銷售夥伴加拿大生技公司 Theratechnologies 將對中裕下單，中裕在美國已備妥數千瓶針劑貨量，將於 4 月開始貢獻營收。

聯發科業績逐步回溫，聯發科執行長蔡力行認為，手機市場已見回春，今年營運可望逐季走揚，並看好今年行動裝置市場會比去年好，第一季中國大陸有些庫存，但 3 月需求已經明顯回升，預計第二季會緩步向上。

台塑集團總裁王文淵明 (13) 日南下拜訪中鋼，據悉，台塑高層是獲邀參觀中鋼總部大樓，但雙方交流激盪下，不排除能有進一步合作計劃。

政府推動並鼓勵發展離岸風力發電，目前來台灣投資離岸風電的風力大廠，包括臺灣銀行董事長呂桔誠、第一銀行董事長董瑞斌以及土地銀行董事長凌忠嫄均表示有接觸過。

上市櫃公司下市潮引發市場關注，金管會主委顧立雄表示，不排除研議香港由法院扮演公益角色，裁決 10％以上無利害關係人股東反對的機制。

證交所宣布，依審核上市公司公告並申報的 2017 年財務報告，每股淨值回復至票面以上，今恢復融資融券交易的包括：味全、茂矽、廷鑫、東森、弘憶股。

法人表示，美股波動，現階段台股呈現區間震盪的機會仍高，建議操作上以中小型業績成長股或題材股為主，選股可留意半導體、被動元件、生技、風電、電動車、塑膠及高殖利率概念股。

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