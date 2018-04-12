以為免稅商店就是便宜他多花80美金好後悔

以為在國外免稅商店撿到便宜，結果卻沒看清楚標價吃了大虧！一名網友在《爆料公社》上 PO 文，表示自己在韓國清州機場的的免稅商店買了皇家禮炮 21 年份 1 公升的酒，原本以為酒類是國際價格，沒想到看了收據才發現竟然比預想中的還要貴上 80 美金（約新台幣 2,400 元），讓原 PO 懊惱：「應該看清楚的。」

原 PO 表示，前三年出國購買皇家禮炮 21 年份 1 公升的酒都大約落在美金 110 元（約新台幣 3,300 元），就以為所有的免稅商店酒類都是國際價格，想說不會差太多，「購買完後登機後想說看一下收據結果居然是 189 美金，比台灣國內課完稅還貴一大截！」



▲原先以為大約美金 110 元的酒，實際售價竟然是 189 美金。（圖／翻攝自《爆料公社》）

看完收據後原 PO 心都涼了，而且這還是最普通的 21 年綠色瓶子 1 公升皇家禮炮，「小弟已經悔恨交加請大家不要攻擊我了，以後買東西一定會現場看收據金額，只是想提醒大家不是境外免稅店的酒類就是國際價格。」

許多網友看完也驚覺原來免稅不一定便宜，留言「挖！免稅店比外面貴」、「每個機場的價格都不一定的樣子，要自己換算」，也有網友有同樣經歷，表示「我請人去馬來西亞免稅店買紅色雲絲頓也比台灣貴」、「第一次在羅湖口岸買煙也貴很多，離開了換算成台幣才發現」

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