發改委：更大力度、更深層次推進混合所有制改革

發改委4月12日發文稱，混合所有制改革是國有企業改革的重要突破口，黨中央、國務院對此提出了明确要求。近年來，有關方面認真貫徹黨中央、國務院關於深化國企國資改革的決策部署，按照完善治理、強化激勵、突出主業、提高效率的要求，穩步推進國有企業混合所有制改革，推動企業積極引入民營資本、外資等非公有資本，實現産權主體多元化，取得了重要成效。

截至目前，國家發展改革委、國務院國資委已推出三批混合所有制改革試點示範項目，涵蓋了中央企業和部分地方國企，實現了電力、石油、天然氣、鐵路、民航、電信、軍工等七大重要領域全覆蓋，并延伸到國有經濟較為集中的一些重要行業。

文章指出，下一步，我們將繼續落實黨中央、國務院決策部署，按照《中共中央國務院關於深化國有企業改革的指導意見》和《國務院關於國有企業發展混合所有制經濟的意見》要求，支持民資外資通過出資入股、收購股權、認購可轉債、股權置換等多種方式，參與中央、地方各級國有企業改制重組或國有控股上市公司增資擴股以及企業經營管理，進一步健全規範各類資本的退出機制，完善改革配套政策，確保各類資本自由進入、無障礙退出，更大力度、更深層次推進混合所有制改革，實現各類所有制資本共赢發展。

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