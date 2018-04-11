習近平擴大開放 港股爆漲近600點 中資金融股、手機股好樂

中國國家主席習近平昨在博鰲亞洲論壇發表演說時宣佈，中國將會採取 4 大舉措擴大開放，消息令中美貿易緊張情勢有所緩和，刺激昨 (10) 日道指期貨、亞太及大陸股市造好，港股更一度爆升近 600 點，全日仍升 499 點報 30728 點，連升 3 日下，港股已累升逾 1200 點。

市場人士認為，習近平稱中國將會擴大開放，並加強保護知識產權，又主動擴大進口，均有助減輕中美貿易上的摩擦，惟恒指在 31000 點有頗強阻力，股民需要注意。

港股昨對習主席在海南博鰲論壇的講話反應正面， 市場對中美貿易摩擦擔憂減輕，刺激大市上揚，恒指收升 1.7% 創近一個月最大單日漲幅。

香港《文匯報》引述峰匯金融助理投資經理李澤銘表示，港股連升 3 日後，已一舉收復 100 日均線 (30515 點)，大盤成交也回升至 1387 億元 (港元，下同)，顯示市場氣氛有回溫跡象，但技術上恒指在 31000 至 31500 點間有頗大阻力，建議目前有意入市的股民仍需注意大市隨時回吐的風險。

博大資本投行業務總裁兼人民大學講座教授溫天納表示，習近平的演說向全球表明中國會繼續走開放之路，充分有力地回應了市場對貿易戰的憂慮，投資者料習近平提出的 4 大措施，是可以緩和中美間的貿易衝突。

習近平昨日表示，在擴大開放方面，中國將採取 4 大舉措，包括大幅放寬市場准入；創造更有吸引力的投資環境；加強知識產權保護；主動擴大進口。溫天納指出，在放寬外資准入及創造投資環境上，其實在「十九大」之後一直有推進，加強保護知識產權也是意料之內，但擴大進口是較令人意外之舉。

他預料，擴大進口需求，會包括醫藥、資源、糧食、化妝品等項目，不單可望平衡貿易順差，也有助減輕市民的開支負擔，但對本地的產品料有一定的威脅。例如大陸將調降汽車的進口關稅，汽車股個別發展，吉利 (0175-HK) 升 3%，比亞迪 (1211-HK) 則跌 1.3%；靠合資品牌的汽車股更急挫，北汽 (1958-HK) 一度急跌近 11% ，收跌 7.1%，廣汽 (2238-HK) 也跌 3.3%，華晨 (1114-HK) 跌 3%。

國指昨升 251 點報 12324 點，跑贏大市，主要因中國擬繼續落實開放金融業，中資金融股普遍上升，平保 (2318-HK) 升半成，其他內險股也全線造好，當中人保 (1339-HK) 回歸 A 股，股價亦升 5.2%。另外，招行 (3968-HK) 大升 6.3%，信行 (0998-HK) 升 2.8%，主要憧憬外資或入股大陸中型銀行。

中國加強知識產權保護，手機股造好，瑞聲 (2018-HK) 大升 6.8%，是升幅最大藍籌；丘鈦 (1478-HK) 首季銷量急升，刺激該股大升逾 2 成。

金利豐研究部執行董事黃德几稱，早幾天軟體股喪炒，估計可能有「春江鴨」預先炒作大陸加強保護知識產權的政策，但消息公佈後該板塊昨日回吐，不排除手機股在大升後，短期也會面臨壓力。他指出，知識產權的加強不能一蹴而就，需要時間去改善，所以對股價的利好是長遠因素。

個股方面，融創 (1918-HK) 獲管理層增持及大行唱好，大成交下抽升逾 14%。碧桂園 (2007-HK) 公佈月度銷售後，股價升近 6%。寶勝 (3813-HK) 私有化失敗，股價大跌 31%，裕元 (0551-HK) 因為不派特別息，股價也挫 10.5%，俄鋁 (0486-HK) 未止跌，昨日再跌 8.7%。

渣打香港財富管理投資策略主管梁振輝昨表示，第 2 季港股「將有一段較為艱難的日子」，在中美貿易摩擦持續下，本季港股將持續大幅波動，預料恒指將在 28000 點至 32000 點之間上落。

個股方面，他看好受惠升息周期的銀行股和保險股，並看好內需股，如受國策支持的醫藥股，因部分資金為避開受中美貿易摩擦打擊的股份，轉而購買相關股份。

中國加強開放政策 部分股份昨日反應

股份 昨收 (元) 變幅 (%)

招行 (3968) 33.70 +6.3

太平 (0966) 26.30 +8.2

人保 (1339) 3.86 +5.2

平保 (2318) 84.45 +5.0

丘鈦 (1478) 11.30 +20.3

瑞聲 (2018) 147.70 +6.8

舜宇 (2382) 158.20 +4.5

吉利 (0175) 24.15 +3.0

北汽 (1958) 8.86 -7.1

廣汽 (2238) 15.14 -3.3

華晨 (1114) 16.60 -3.0

永達 (3669) 8.70 +7.9