〈博鰲論壇〉易綱宣布金融業開放重大措施 上半年取消外資持股比例限制

據新浪財經報導，中國人民銀行行長易綱在今 (11) 日出席博鰲亞洲論壇時，宣佈多項金融業的重大開放措施。

2018 年上半年儘快完成的開放措施：

第一，取消銀行和金融資產管理公司的外資持股比例限制。內外資一視同仁，允許外國銀行在中國境內同時設立分行和子行。

第二，將證券公司、基金管理公司、期貨公司，人身險公司外資持股比例的上限放寬到 51%，3 年以後不再設限。

第三，不再要求合資證券公司境內股東至少有一家證券公司。

第四，為進一步完善大陸和香港兩地股市互聯互通的機制，從今年 5 月 1 日起把互聯互通每日的額度擴大 4 倍，也就是說滬股通和港股通每年由 130 億，調整到 520 億。

第五，允許符合條件的外國投資者來華經營保險代理業務和保險公估業務。

第六，放開保險外資經濟公司經營的範圍，與中資機構一致。

2018 年年底前儘快完成的開放措施：

第一，鼓勵在信託，金融租賃，汽車金融，貨幣經濟，消費金融等銀行業金融領域引入外資。

第二，對商業銀行新發起設立的金融資產，投資公司和理財公司的外資持股比例，不設上限。

第三，大幅度擴大外資銀行的業務範圍。

第四，不再對合資證券公司的業務範圍單獨設限，內外資一致。

第五，全面取消外資保險公司設立前需開設兩年代表處的要求。

第六，經過中英兩國雙方共同努力，目前滬倫通的準備工作進展順利，爭取在 2018 年年內開通滬倫通，在此前宣佈的一些金融業，服務業的開放措施也在有序的推進。比如說以前宣佈的，包括開放銀行卡，清算機構和非銀行支付機構的市場准入的限制，放寬外資金融服務公司開展信用評級服務的限制，以及對外資投資征信機構實行國民待遇這些以前已經宣佈措施的落實正在扎實地推進。

易綱強調，中國將會放開對外資的准入和業務範圍的限制，但也同時對各類所有制，不管是中資還是外資要依法合規，進行一視同仁的審慎監管。