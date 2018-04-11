善樂國際(01660-HK)要約已截止 無任何要約獲接納

善樂國際(01660-HK)與要約人聯合宣布，由立橋證券有限公司為及代表BOARDWIN RESOURCES LIMITED(要約人)提出無條件強制性現金要約以收購善樂國際控股有限公司所有已發行股份的事項，要約已于2018年4月11日截止。要約并無獲要約人修訂或延長。

于2018年4月11日下午四時正(即接納要約的最後時間及日期)，公司概無接獲任何要約接納。

于緊随完成後及于要約期開始(即2018年3月1日)前，要約人及其一緻行動人士持有、控制或指示合共約7.005億股股份，相當于公司于本聯合公告日期的全部已發行股本約56.54%。于緊随要約截止後及于本聯合公告日期，經計及概無接獲要約接納的事實，要約人及其一緻行動人士于合共7.005億股股份中擁有權益，相當于公司于本聯合公告日期的全部已發行股本約56.54%。

于緊随要約截止後及于本聯合公告日期，約5.38億股股份(相當于公司于本聯合公告日期的全部已發行股本約43.46%)由公衆人士持有，符合上市規則第8.08(1)(a)條項下的最低公衆持股量規定。

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