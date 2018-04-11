David Webb：阿里支付蘋果支付也可做到虛擬貨幣功能

彭博投資亞洲論壇，請來了比特幣（bitcoin.com）首席執行官RogerVer 和獨立股評人David Webb，就虛擬貨幣市場發展前景發表意見，兩位立場不盡相同，現場擦出不少火花。

David Webb認為，這些數碼貨幣沒有基本價值，它只可以分類為一種數碼資產，算不上是貨幣的一種，不可用作支付薪酬、付稅、購物....監管機構對貨幣是有嚴格監管。

不過Roger Ver則強調，數碼貨幣的創立，是歷史性之舉，個人與個人之間的交易，無需要通過第3方金融機構銀行進行。不過David Webb反駁，使用者首先要到銀行，取得資金然後才能購買虛擬貨幣！只可以說，虛擬貨幣的出現，其正面影響是促進了電子支付交易系統加快改善，讓交易進行得更順暢。事實上，阿里支付和蘋果支付，也可以做到虛擬貨幣所造到的功能，只是受到監管機構的限制阻礙其發展空間。

David Webb認為，由政府管控的貨幣系統，更為市場所接受。民間發行的虛擬貨幣，若其私人秘碼被盜取，有關虛擬貨幣資產一樣也可以被取走，不是絕對的保障。

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