中國擴大開放新舉措與中美貿易戰有關?中方否認

外交部今天舉行例行記者會。以下為記者會部分内容：

問：各界都十分關注習近平主席昨天在博鳌亞洲論壇2018年年會開幕式上宣布的中方進一步擴大開放的重大舉措。有外媒認為，中方這些舉措涵蓋汽車、知識産權等領域，與此前美方表達關切的一些領域重合。請問中方作出上述開放舉措是否與當前中美貿易沖突有關?

答：我可以明确告訴你，中方宣布擴大開放的有關重大舉措與當前中美貿易沖突無關。了解中國政府運作的人都知道，出台這麽多重大決策必定要反復醞釀、深思熟慮、周密安排，不可能短時間内作出決定。

大家應該記得，中方一直在強調，我們將堅持對外開放的基本國策，堅持打開國門搞建設。中國開放的大門不會關閉，隻會越開越大!這是我們一以貫之的立場。去年的十九大報告和今年的政府工作報告均對下一步對外開放工作做出了規劃和部署。

此次中方出台這些舉措正是落實十九大報告和政府工作報告的重要步驟，是中國根據自己的需要，按照自己的時間表、路線圖自主開放的重大行動。

中國擴大開放不受外界幹擾，外界也幹擾不了。

來源：人民日報

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