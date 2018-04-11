【大行報告】美銀美林升澳門今年賭收增長預測 并調整濠賭股目标價

美銀美林發表報告指，基于中場趨勢較預測強，將今年賭收增長預測自15%上調至17%，中場賭收增長預測亦自11%提升至17%，貴賓廳賭收增長預測則自18%下調至17%。首季賭收料按年及按季分别增長19%及3%，主要受貴賓廳賭收按年及按季分别增長20%及2%帶動，中場賭收按年及按季增幅料分别為18%及4%。

該行又指，銀娛(00027-HK)及永利澳門(01128-HK)股價于首季上升14%及15%，帶動濠賭股跑赢市場2%，美高梅中國(02282-HK)則因新項目起動較慢，首季股價跌14%跑輸市場。另外，市場第二季應轉為留意落後股份如新濠博亞及金沙中國(01928-HK)，後者首季表現理想，市佔率亦有提升，但股價卻跑輸銀娛9%。

該行預計行業整體首季EBITDA按年及按季按分别增長24.1%及6.9%至22.71億美元，料新濠博亞市佔率將自14.7%增至15%，金沙市佔率則自22.3%提升至22.8%，美高梅市佔率則持平。

至于個别公司首季EBITDA表現，該行料新濠博亞物業EBITDA將按季增12%至3.81億美元，金沙按季增7%至7.84億美元，銀娛經調整EBITDA按季增不足1%至41.79億港元，美高梅物業EBITDA則按季倒煺4%至12.37億港元。至于已公布首兩個月業績之永利，該行料3月表現維持強勁，預測其首季物業EBITDA按季增長14.5%至4.31億美元。澳博(00880-HK)EBITDA按季增6.1% 至8.96億港元。

基于以上預測，該行調整濠賭股目标價。銀娛目标價由80.8元升至81.9元，評級「買入」。金沙目标價由51.8元升至52.1，評級「買入」。永利目标價由34.2元升至34.4元，評級「買入」。美高梅目标價由26.0元降至25.9元，評級「中性」。澳博控股目标價由7.4元降至7.3元，評級「跑輸大市」。

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