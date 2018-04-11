中光電Q1營收123.75億元 年增1.2% 影像產品出貨量年增8%

中光電 (5371) 公布 3 月營收 47.42 億元，月增率 40%，年增率 12%，首季營收為 123.75 億元，季減率 17.8%，年增率 1.2%，世足賽需求刺激影像產品需求，首季出貨、營收表現未受到工作天數少，傳統淡季影響，呈現同步成長，影像產品出貨約 31.9 萬多台，營收則約 41.7 億元，分別較去年同期成長 8% 以及 13%。影像產品 3 月出貨量 14.7 萬，合併營收約 18.41 億元，出貨量、營收均較 2 月大增 97%、83%，首季影像產品因 SSI 固態光源產品出貨增加，世足賽需求成長，首季出貨量 31.9 萬台，營收則約 41.7 億元，分別較去年同期成長 8%、13%，惟 3 月比較基期偏高，4 月出貨量月減 1 成左右。



節能產品因 ODM 產品出貨回溫以及 EMS 成長，3 月合併營收達 21.41 億元，較 2 月成長 28%，當中 EMS 營收 12.15 億元，月增 20%；ODM 產品營收 7.88 億元，大幅成長 48%，3 月節能產品整體出貨量約 392.6 萬片，月增率 18%，首季節能產品營收約 60.53 億元，受到傳統淡季與工作天數減少影響，季減率 11%、年減率 10%，出貨量約 1131 萬片，與前一季相當，年減率 7%。







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