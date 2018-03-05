中光電衝影像辨識 首季出貨可望成長

中光電 (5371-TW) 去稅後純益 17.51 億元，每股純益 4.03 元，預估今年第 1 季節能產品出貨量將季減 1 成左右，不過影像事業群則可望成長，但首季兩大事業群恐仍受到匯率波動影響。

展望全年，中光電節能產品將以搶攻車載、工控、醫療、電競、智能家居及商顯等應用市場為主，追求較高利潤和價值為目標，法人看好今年營運可望持續成長。

中光電指出，影像事業群第 1 季出貨量可較去年同期成長，展望今年，將以市場需求及解決痛點為前提，完成激光化 + 短焦化 + 4K 超高清 + 流暢動態影像技術的完整全產品激光顯示平台，強化軟體應用及智能連結功能，持續擴大市場占有率。

中光電表示，集團近年積極轉型，去年下半年陸續將新事業獨立成 5 家子公司，將在現有兩大事業群基礎下，朝影像識別、人工智慧和雲端加值服務等技術領域移動。

中光電強調，未來除提供教育、企業、家用、遊戲、數位看板、大型公共顯示等市場更完整投影解決方案外，同時發展創新智慧顯示方案、安控無人機、光譜儀、智慧雲端服務平台及 AR/VR 穿戴顯示等，且積極切入服務型商業模式的智慧零售與智慧校園等目標市場。

中光電股價在 2/26 一度創下 45.55 元近 11 個月波段高後走跌，今 (5) 日股價走穩，力守在紅盤之上，小漲 0.58%。