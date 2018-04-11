【大慶證券】投顧盤前－中美貿易戰有望和解 台股震盪打底挑戰前高



◆盤勢分析

受惠中國散發出和解意味，激勵全球對後續市場的看法，美股四大指數昨日均呈現開高震盪走高的格局，道瓊終場上漲 428 點，唯上方依舊面臨半年線反壓，相較之下費半指數受惠科技股轉強表現則較為強勁，昨日漲幅高達 3.2%，並站回半年線，加上美國即將展開超級財報周，有助於拉抬後續美股走勢，研判在國際情勢影響消退下，股市將呈現震盪打底的走勢。

在市場對於中美貿易戰擔憂程度逐漸下滑的情況下，亞股昨日表現持續強勁，日股在電子股漲勢支撐下收漲 0.5%，韓股也受惠製藥股領漲，終場收盤創下兩周新高，在兩者指數均守穩年線之下，表現相對強勁。而陸股身為當事人之一，在貿易摩擦有望緩和的提振下，尾盤加速走揚，終場收盤創下近三周高點，在政經事件影響逐步消退下，研判陸股指數將持續震盪反彈，有望挑戰前波高點，多頭格局不變。

由於美股殺尾盤，影響台股昨日以 10885 點小跌開出，但在權值股及業績股表現亮眼力挺下，指數隨即由黑翻紅、重回季線之上，並在傳出中國釋出放寬市場准入等利多消息下，盤中一度攻克月線，最高來到 10975 點，但尾盤因當沖賣壓影響使漲幅收斂，終場僅以小漲 33 點作收，指數守穩季線但留下長上影線，量能則持續增溫至 1414 億元。盤後籌碼方面，外資昨日在期貨多單小幅減碼 209 口、淨多單口數約 49951 口，顯示資金仍未有明顯偏空跡象，在投資人對中美貿易戰疑慮逐漸減緩，加上美股受惠企業財報周有望回穩的情況下，研判台股將持續在半年線到 11000 點間震盪打底。昨日盤面表現大多強勁，權值股中，大立光在法說行情帶動下上演反彈行情，推升台積電、可成、聯電等蘋概股表現同樣亮眼，加上金融股如富邦金、中信金、兆豐金…，以及台塑四寶等也都同步走揚，帶動台股表現強勁。在三月營收出爐之下，營收表現創高的族群個股表現相當活躍，包含工具機的上銀、直得以及被動元件的禾伸堂、生技股的大江等，在此情況下，盤面操作仍以業績表現優異的個股為主，至於被動元件、矽晶圓、塑化、生技、食品、紡織等族群，在基本面無慮的情況下，股價修正後仍有機會重新輪動，而風電類股在題材效益消退下，多檔指標股亮燈跌停，代表短線籌碼開始不穩，建議操作上不追高並採取觀望態度。

