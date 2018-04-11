

◆盤勢分析

1. 中國國家主席習近平將致力開放中國經濟，減緩了貿易戰擔憂，週二美股上漲，漲幅介於 1.67 至 3.19％，波音與 Caterpillar 股價均上漲逾 3%。美股四大指數中長期趨勢偏多，短期震盪整理。

2. 由以下三個面向檢驗台股方向及強弱：

（1）量能：回檔量縮或上攻量大於 20 日均量較有助於脫離震盪整理階段。

（2）均線：支撐為半年線附近，壓力為 03/22 高點 11,120 點附近。

（3）技術指標：KD 開口向上， 9 日 K 值大於 50，短線偏多整理。

3. 觀盤重點：觀察台股指數是否能守穩季線並站回月線之上，上攻成交量是否大於 20 日均量或下跌量縮，選股方向可留意半導體、被動元件、PCB、工業 4.0、風電、生技、高殖利率、金融等。

4. 在中美貿易摩擦升級之際，大陸國家主席習近平昨（10）日在海南博鰲論壇上強調，全球應建構開放型世界經濟，他並承諾大幅放寬市場准入、創造更有吸引力的投資環境、加強智財權保護、主動擴大進口。習近平的四大開放措施中，包含放寬銀行、證券、保險等金融業，以及汽車、飛機、船舶等製造業的外資股比限制及機構設立限制，並降低汽車及部分產品進口關稅，預料將對保險等金融業和汽車業帶來大利多。中國市場仍為台商兵家必爭之地。

5.2330 台積電昨（10）日公布 3 月營收為 1,036.97 億元，創歷史新高，也是台灣第一家單月營收規模衝上千億元的半導體廠，月增率為 60.4%。不過，受新台幣強勢的衝擊，首季營收以新台幣計價為 2,480.79 億元，季減約 10.6%，未達財測目標。7 奈米製程時間拉長恐對台積電今年營收表現增變數。

6. 金控公司第 1 季交出單季破千億元的亮眼成績，比去年第 1 季大幅成長近八成，前四強 2882 國泰金、2881 富邦金、2888 新光金與 2891 中信金獲利均破百億元，整體金控第 1 季獲利就攀上 1,089 億元的新高。國泰金首季獲利更突破 200 億元，累計獲利與每股稅後純益（EPS）穩居冠軍，富邦金則是 3 月單月獲利搶下第一，累計 EPS 超越新光金躍居亞軍。金控獲利預估今年普遍仍將持續成長。

7. 被動元件龍頭 2327 國巨孫公司 5317 凱美昨（10）日公告，累計持有同業 6284 佳邦逾 1.13 萬張持股，持股比例逾一成，躋身大股東之列。外界解讀，這可能是國巨集團發動新一波併購。對於買進佳邦持股，凱美董事長翁啟勝表示，佳邦體質好，有發展前景，也是團隊紮實的好公司，希望藉由投資，拉近和經營團隊的距離。被動元件大者恆大趨勢已然成形。

8. 受惠國防、博弈大單出貨放量、轉投資業績增溫，事欣科（4916）3 月合併營收告捷，一舉衝上 8.79 億元，首季達 20.74 億元，皆較去年同期成長 2 倍，同步改寫歷史新高，展望第 2 季，法人看好長線拉貨動能延續，營收可望再創新高。事欣科短期支撐為季線附近。

