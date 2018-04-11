臉書、特斯拉、亞馬遜損傷分析 Cramer：買亞馬遜

針對近來醜聞或近醜聞消息頻傳的臉書 (Facebook)(FB-US)、特斯拉 (Tesla) (TSLA-US) 和亞馬遜 (Amazon) (AMZN-US)， CNBC『瘋狂星期一』主持人 Jim Cramer 分別評論潛在負面衝擊。

Jim Cramer

Cramer 週二表示，「今天這三家 (股價) 跟市場大眾一起良好回彈，我想我們該總結一下損害評估。這三家是否能持續回彈，或者該擔心他們會再次重挫？」

臉書

3 月中旬爆發劍橋分析公司違規收集用戶個資並濫用的醜聞案，讓臉書股價此後一路下挫 11%，執行長祖克柏也因此親上火線，到國會發表證詞。

Cramer 說，「問題是，這件事對數字真正影響多少？因為到最後這天，臉書還是很賺錢。」

他指出，臉書長期成長率 26%，但本益比才 22 倍，所以估值相當便宜。但如果當局因此對臉書的業務加強監管，尤其是對出售用戶個資這點，可能會挫傷該公司的獲利。

「 我認為，臉書股票可以撿便宜， 但要做好心理準備，未來幾週若該公司發布的財報令人失望會有衝擊。」

即使如此，臉書週二股價創下兩年來最好的單日表現，收漲 4.5% 至 165.04 美元。

特斯拉

電動車廠特斯拉估價自 1 月高點下跌 15%，最近幾週因為 Model X 牽扯入家週一樁死亡車禍而遭外界批評。

但 Cramer 認為，特斯拉的風險不僅有這樁死亡車禍，投資者也擔心該公司的財務狀況 ，以及能否達成生產目標和籌備所需要的資金。自事故發生以來，特斯拉股價一直翻騰， 在馬斯克開了「特斯拉快倒閉了。」4 月 1 日愚人節笑話後，股價再次下跌，接著上週因為宣布的生產目標優於預期，股價又大漲。

「短期內，如果特斯拉最後結果需要籌措資金，高盛說他們一定需要，但馬斯克說不需要，如果你有這支股，你會受到重創。」（相關新聞）

但是，「長期來說，我朋友 Jim Stewart 才剛在《紐約時報》發表了關於 Model 3 相當正面的檢視，特斯拉今日股價大漲，因為中國當局討論調降美國汽車的關稅，這是特斯拉的大勝利。儘管如此，我認為這個時點下注還是太冒險。」

亞馬遜

美國新聞網站《Axios》登了一篇標題是「川普討厭的是亞馬遜，不是臉書」的文章。 亞馬遜一直是川普推特大砲瞄準的目標。

川普批評過亞馬遜的稅務待遇，他認為美國郵政遭到不公平的交易，但是多數市場觀察者猜測，川普最不滿的是亞馬遜執行長貝佐斯（Jeff Bezos）擁有《華盛頓日報》這件事。

亞馬遜股價 2018 年初的高點下跌了 11%，且自川普開砲後下跌了大概 4%。

「 即使這家公司面臨總統的嚴厲批判，我認為這家股票還是值得買，原因很簡單，到最後這件事情很難衝擊到亞馬遜的獲利。」

他提醒，亞馬遜數年前就開始收取州和地方的銷售稅，如果郵局推遲交易，亞馬遜可以簡單地將其業務交給 FedEx 或 UPS。

「長話短說，對亞馬遜股價的懲罰只是莫須有的罪名，這不是真正的醜聞，我認為應該要逢低買進。」

結論

「獲利？看看這三家受損的公司，亞馬遜顯然是狀況最好的。特斯拉？這傢伙太冒險。至於臉書， 你可以賭賭看，不過要小心，國會真的有可能採取行動迫使臉書在廣告商蒐集個資之前多做一些預先防範的動作。不過，如果又發生重大違規，祖克柏單單只用『這是商業模式』來搪塞恐怕是不夠的。」