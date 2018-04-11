祖克柏證詞 華爾街買單 臉書股價大漲4.5% 2年來最棒的一天

臉書 (Facebook)(FB-US) 執行長祖克柏出席國會發表證詞，帶動週二股價大漲 4.5%。

在聽證會準備開始之際，臉書股價約莫上漲 2,5%，在祖克柏證詞激勵下續揚。

今年 2 月，臉書股價達每股 195.32 美元高點，但過去一個月來，因為臉書用戶個資遭濫用的消息傳出後，下跌近 11%。

劍橋大學研究員在 2013 年創造一個個性化 app，獲得約 30 萬人使用，但該 app 可以取得上百萬相關帳戶的資訊。

臉書表示，該數據隨後遭劍橋分析公司（Cambridge Analytica,）使用，這一點違反了臉書規範。劍橋分析公司曾協助川普總統競選。

祖克柏週二在參議院司法部門和商業委員會的聯合聽證會上表示，雖然臉書沒有即時知會 FTC 這個數據濫用的問題，但早已努力糾正平台這個問題。

除了週一既定講稿內的細節以外，祖克柏週二表示，他為臉書上的內容負責，但「臉書上任何數據常在廣告商中不斷交換」這樣的說法是誤解。

「大眾普遍誤解臉書，以為我們把數據賣給廣告商。」

他向國會成員表示，歡迎正確的監管，臉書正與特別顧問 Robert Mueller 合作調查「通俄門」。(即 2016 年川普總統勝選是否有俄方勢力介入）

祖克柏稱，臉書公司推遲鑑別 2016 年總統大選是否有俄方勢力介入，這點是「經營臉書公司以來最大的遺憾之一。」

但儘管存在嚴峻的質疑，祖克柏堅信臉書應維持至少某部分免費、廣告贊助的商業模式，也是考這個模式打造臉書成為世界上最有價值的上市公司之一，也讓祖克柏大賺其利。

「明確地說，我們現今不提供大家付費而不顯示廣告的選擇，我們認為，提供廣告贊助的服務最符合我們嘗試連結世上每一個人的任務，因為我們希望提供人人都負擔得起的免費服務，這才是我們接觸到數十億人口的唯一途徑。」