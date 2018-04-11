台股盤前－焦點從題材股轉向業績股 可望再克月線上挑11000點

台股昨 (10) 日收復 10900 點和季線，盤中最高來到 10975 點，不過，尾盤電子漲幅收斂，終場收在 10927.18 點，月線得而復失。中國大陸緩和了美中貿易戰擔憂，美股全面大漲，其中道瓊大幅收高 429 點，連動到台股今天可望再克月線，大盤從題材股轉向業績股，預期將上挑 11000 點。

三大法人買超 26.47 億元，其中外資買超 17.48 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 261 口至 11951 口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨多單減少 209 口至 49951 口，外資淨多單降到 5 萬口以下。

在美中貿易戰煙硝味和緩下，美股四大指數全面大漲，道瓊工業平均指數收高 428.90 點或 1.79% 至 24408.00。Nasdaq 指數收高 143.96 點或 2.07% 至 7094.30。S&P 500 指數收高 43.71 點或 1.67% 至 2656.87。費城半導體指數收高 40.67 點或 3.19% 至 1314.47。

昨天台股三王當中，大立光反彈力道強勁，強漲達 8.33%。族群表現方面，工具機族群漲勢領先，上銀強升 8.11% 再創波段新高，亞德客 - KY 亦有 3.10% 的漲幅；此外，被動元件類股也是齊攻，其中禾伸堂盤中一度攻上漲停、終場漲幅為 8.66%。

法人表示，大盤從題材股轉向業績股，3 月營收創新高的個股，以電子業為大宗，以族群來看，創新高公司較有族群性的多集中在半導體、矽晶圓、被動元件、生技、營建等類股。

半導體龍頭股台積電 3 月營收為 1,036.97 億元，創歷史新高，也是台灣第一家單月營收規模衝上千億元的半導體廠，月增率為 60.4%。不過，受新台幣強勢的衝擊，首季營收以新台幣計價為 2480.79 億元，季減約 10.6%，未達財測目標。

從去年下半年即缺貨的被動元件股包括國巨、信昌電、大毅、立隆電等，3 月營收都創新高。

台股指數在高檔整理之際，第 2 季進入淡季，有基本面的個股較容易吸引籌碼進駐，昨天大盤已收復季線，在國際市場氛圍好轉之下，今天可望再克月線、上挑 11000 點，但也因為淡季效應，短線台股可能在 10750 點和 11000 點區間整理。