半導體板塊挪移 近10年日本比重大幅減少 亞太區迅速崛起

研調機構 IC Insights 統計，全球半導體市場過去 10 年有明顯的轉變，其中，日本半導體產值市占率近 10 年來持續下降，從 1990 年的 49%，降到去年僅剩 7%，而亞太區則從 1990 年時的 4%，攀升到去年 38% 水準，至於北美近 10 年來比重持平在 38%，歐洲則從 9% 降到 6%。

IC Insights 統計，前五大半導體市場 (區域區分) 占全球 43% 產值，較 10 年前增加 10 個百分點，顯示集中化的趨勢明顯，整體去年前 50 大半導體供應商，就占全球 4477 億美元產值約 88% 比重，較 10 年前的 76% 增加了 12 個百分點。

IC Insights 指出，去年前 5 大、前 10 大與前 25 大半導體市場，在過去 10 年產值占比皆增加了 10-12 個百分點，隨著近年半導體併購熱潮延續，預期大供應商在市場上的占比將更集中與成長，大型區域占比也會持續提升。

據統計，日本 1990 年開始，對半導體市場影響力逐步減少，半導體市占率從 1990 年的 49% 降到去年 7%，日本過去重要的半導體供應商，包含 NEC、日立 (Hitachi)、三菱(Mitsubishi) 等，現在皆已不是全球半導體主要供應商。

此外，日本廠也受到韓廠積極進軍記憶體領域影響，市占率顯著下降，IC Insights 更指出，日本若沒有東芝持續供應 NAND FLASH 產品，市占恐較目前看到的數字還少；至於亞太區的部分，則從 1990 年的 4%，往上攀升到去年 38%，其中除了台灣以外，中國大陸也是主要成長區域。