台股盤中－股王強彈領軍收復季線 習近平示好指數上拉攻抵月線

台股今 (10) 日開低，但隨即由黑翻紅，股王大立光擺脫頹勢強彈，領軍蘋概股表現亮眼；3 月營收創新高股股價也強漲，推升加權指數重返 10900 點及季線之上，且中國國家主席習近平上午於博鰲論壇釋出將大幅放寬市場准入、擴大進口消息，被視為美中貿易戰進一步和緩，美股電子盤大漲，帶動台股愈走愈高攻克月線。

股王大立光昨日尾盤爆量重挫 5.81%，隨著法說會將於 4 月 12 日登場，大立光今天上演法說會行情，跌深反彈強漲，最高漲到 3200 點，漲幅超過 5%。

在股王登高一呼之下，加上蘋果股價昨日反彈近 1%，蘋概股今天強強滾，台積電漲超過 1%，可成、燿華、奇力新、立隆電等都表現不俗。

上市櫃公司 3 月營收出爐，矽晶圓、被動元件、IC 設計、工具機等，業績創新高者眾，包括上銀、直得、亞德客等續創新天價。

此外，中國國家主席習近平今天上午於博鰲論壇開幕式強調，過去 40 年中國經濟發展是在開放條件下取得的，未來中國開放的大門只會「愈開愈大」，宣布大幅放寬市場准入、主動擴大進口，美股電子盤應聲大漲，也讓亞股一片急拉，台股盤中也有愈走愈高之勢。

整體來說，台股本波指數回測半年線，在 10775.45 點縮腳後，反彈站回 5 日線 10885 點及 10 日線 10887 點，今天在股王大立光、台積電、蘋概股等力挺之下，指數重登季線之上，目前周 KD 值保持在中線軸之上，盤勢緩步趨堅，盤中一度攻克月線，短線仍將以個股、題材表現為主。