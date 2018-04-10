商務部：美通過301調查對華采取關稅措施違反世貿規則

商務部4月10日發文稱，美國通過301調查對華采取關稅措施違反世貿規則和美政府承諾。

首先，世貿組織禁止任何世貿成員單邊認定其他成員的有關措施違反世貿規則。未經世貿組織授權，任何世貿成員不得單邊終止世貿項下的減讓或其他義務。

其次，美方此舉也違反了美政府的公開承諾。1994年，美國在批準WTO協定時，美總統在向國會提交的《行政行動聲明》(Statementof Administrative Actin)中承諾，美貿易代表如作出美國在世貿規則項下權利受損的決定，必須基于世貿組織争端解決機制所作出的裁決。

美國承諾，不能通過301調查單邊認定其他國家的做法是否違反WTO規則。如果處理與WTO相關的糾紛，美國必須依據世貿規則和争端解決機構的最終裁決來處理。

如果沒有世貿組織的授權，美國政府無權終止其在世貿組織項下的義務，也不能進行交叉報複。美國此次依據其國内法單方發起301條款調查，并根據其單方認定結果威脅對華采取單邊懲罰性關稅措施，是對世貿規則和美國政府所負有的國際國内義務的公然違反。

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