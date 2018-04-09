陸外交部：在當前情況下 中美雙方不可能就貿易問題進行任何談判

摘要：中國外交部發言人耿爽在今日的例行記者會中表示，這次中美經貿衝突是由美方一手挑起的，責任完全在美方。美方一邊揮舞貿易制裁的大棒，一邊口口聲聲說願意談判，我不知道美方這齣戲演給誰看。

問：一些外國領導人和國際組織負責人來華進行訪問並出席博鰲亞洲論壇年會。他們在與中方領導人的會談會見中表示要維護自由貿易體系，促進貿易和投資自由化便利化等。在當前外界普遍關注中美經貿摩擦愈演愈烈的情況下，上述會談會見向外界發出了怎樣的信號？

答：的確，目前國際社會都高度關注中美經貿關係。這不僅是中美兩家的事，某種意義上講也是大家的事，因為它事關國際規則要不要遵守、多邊體制要不要維護、經濟全球化要不要推進的重大原則問題。

美方近來一系列言行，特別是採取的貿易制裁措施，本質上是單邊主義挑戰多邊主義，保護主義對抗自由貿易。美方的舉措不僅針對中國，也針對其他國家，不僅損害中方利益，也損害其他國家利益。

有關國家領導人和國際組織負責人在近日與中方會談會見中表達的立場和態度清楚地表明，國際社會有識之士普遍認識到單邊主義、保護主義不是辦法，國際合作、多邊協調才是出路，以規則為基礎的國際秩序應當得到遵守。美方的錯誤做法已經引起國際社會的高度關切和普遍擔憂。這也印證了中國的一句老話，叫「得道多助，失道寡助」。

中方願與國際社會一道，繼續共同反對貿易保護主義，支持貿易投資自由化與便利化，維護多邊貿易體制權威，共同構建開放型世界經濟，推動經濟全球化向更加開放、包容、普惠、平衡、共贏的方向發展，為人類進步作出更大貢獻。

問：周五，中國商務部表示，在當前情況下，中方不可能在貿易問題上與美方談判，這是否意味著中國目前不願與美方談判？

答：我商務部的同事已經介紹了有關情況。一段時間以來，中美雙方的財經官員並沒有就經貿問題進行過任何談判。在當前的情況下，雙方更不可能就此問題進行任何談判。

這次中美經貿衝突是由美方一手挑起的，責任完全在美方。美方一邊揮舞貿易制裁的大棒，一邊口口聲聲說願意談判，我不知道美方這齣戲演給誰看。

問：據外媒報導，近幾天，美方的幾位主管官員在中美貿易問題上的立場出現了反覆和變化，甚至有外媒說他們發出的資訊並不一致。你是否認為美方先亂了陣腳？目前形勢下，你對雙方爆發貿易戰的前景如何評估？

答：目前中美之間的經貿衝突是由美方一手挑起的，責任完全在美方。美方有關做法違反了國際貿易規則，衝擊了多邊貿易體制，也違背了自身承諾，不利於中國利益，不利於美國利益，也不利於世界利益。

中方目前為止採取的應對舉措是被迫的，是對美方單邊主義行徑的反制，屬於防守反擊。既是維護自身正當合法權益的防衛性舉措，也是維護全球貿易體制的負責任行為。

我們注意到，近來美國各界人士對美方目前的做法及可能產生的嚴重後果憂心忡忡，呼籲不要讓形勢陷入「危險的惡性循環」，以免對美國家庭造成傷害。事實上，美國的股市和期貨市場已經在為美方的不智之舉和魯莽行為買單。

我們希望美方不要誤判形勢、心存幻想，不要在錯誤的道路上越走越遠。中方已經擬定了十分具體的反制措施。如果美方公布新增 1000 億美元徵稅產品清單，我們會毫不猶豫、立刻進行大力度反擊。中國人向來說到做到，任何人都不要低估中方維護自身正當合法權益的決心和意志。我們有信心笑到最後。

本文來源於外交部「2018 年 4 月 9 日外交部發言人耿爽主持例行記者會」。

『新聞來源／華爾街見聞』