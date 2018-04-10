速減持！美銀美林：華府出手 科技股將崩潰

以古鑒今，華府如果要增強對科技大廠的審查，恐怕會對科技股帶來麻煩。

美銀美林指出，目前科技業是規範最寬鬆的產業，僅有 27000 條法規，相較製造業 215000 條、金融業 128000 條來得寬鬆，但是在臉書的個資醜聞案之後，一切可能改變，這對 S&P 500 裡表現最棒的科技業可能帶來重大壓力。

「煙草（1992 年）、金融（2010 年）、生物技術（2015 年）產業股價走勢說明了監管浪潮如何導致投資業績不佳。」美銀美林投資長 Michael Hartnett 在週日發布報告，列出今年減持科技股的原因。

煙草業、生科業、科技業遇上政府加強監管後的股價走勢

該報告指出，英美待審的法規例如增加線上銷售稅，這些恐讓科技業營收掉 4%。Hartnett 指出，1992 年美國最高法院規定，煙草公司須對其產品和健康風險負責。在金融危機之後出現諸如《多德 - 弗蘭克法案》(Dodd-Frank Act) 等，這些都讓銀行和其他金融產業公司難以恢復元氣。生物科技股則在歐巴馬政府時代遭下令加強監管後自巔峰走落。

過去 12 個月，資訊科技產業上漲了 25%，是 S&P 500 迄今表現最好的產業，但其中第四大成分股臉書 (Facebook) (FB-US) 卻一度重挫進入熊市領域，或說自 2 月 1 日觸及的記錄高點下跌 20% 以上，歸因於先前劍橋分析公司違規收集用戶個資並轉賣的醜聞案，爾後臉書股價雖有稍稍拉回，但仍較記錄高點下跌約 19% 之多。

臉書執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）本週二和週三將至國會發表證詞。

各產業別的監管法規條項數目

Hartnett 列出應減持科技股的其他理由包括：

1. 科技業受惠於寬鬆貨幣政策時代，但這時代即將告終。如果沒有科技業，S&P 500 指數會下跌 600 點至 2000 點水位。

2. 美國網路商業股在 7 年內飆漲了 624%，是過去 40 年以來第三大股市泡沫。

3. 美國科技股市值 6.4 兆美元，歐元區才 5 兆美元。

4. 「獲利狂傲」 科技和電商公司占美國 EPS 近 1/4，這是「罕能超越的水準，通常與泡沫頂端有關」。

5. 在所有美國行業中，科技股的國外收入比例最高，所以科技股對日漸升溫的貿易緊張關係更加敏感。