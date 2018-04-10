美股盤後─道瓊收高46點 最後一小時 440點漲幅急劇縮減

美國股市週一小幅收高，自盤中高點大幅下滑。報導指出，聯邦調查局 (FBI) 官員搜索川普律師的辦公室，引發了尾盤沉重賣壓。

道瓊盤中一度大漲 440.42 點，S&P 500 與 Nasdaq 亦分別上漲 1.9% 與 2.3%。

亞馬遜股價盤中一度大漲 2.3%，終場僅收高 0.1%。波音盤中上漲 2.7%，收盤下跌 1.1%。

分析師說，「消息面使得股市尾盤下跌，但我認為股市有自己的負面動能。」



道瓊工業平均指數收高 46.34 點或 0.19% 至 23979.10。

Nasdaq 指數收高 35.23 點或 0.51% 至 6950.34。

S&P 500 指數收高 8.69 點或 0.33% 至 2613.16。

費城半導體指數收高 8.55 點或 0.68% 至 1273.80。

紐約時報報導，FBI 搜索了 Michael Cohen 的辦公室。Cohen 是川普的長期私人律師。

因美國小幅軟化了對中國的言辭交鋒，今日稍早，美國股市上漲。美國財政部長梅努欽週日說，他不預期美國與中國會爆發貿易戰。上週五，他則告訴 CNBC 說，全球兩個最大經濟體有可能爆發貿易戰。

川普總統週日發布推文說：「無論貿易爭議如何發展，習主席與我一直都是朋友。中國將會取消貿易障礙，這樣做是對的。關稅將成為對等的，智慧財產權協議也將達成。兩國將有美好未來。」

上週，中國宣布對 106 項美國商品提高關稅。隨後川普威脅說，他已要求美國貿易代表考慮對 1000 億中國商品提高關稅。

上週，貿易消息使得華爾街謹慎， S&P 500 收低，道瓊與 Nasdaq 亦下跌。

分析師說，白宮現在傳出兩項重要的訊號，放寬管制與減稅是有利企業的訊號。保護主義訊號則引發了貿易戰展望。投資人反應利多訊號，預期將蓋過利空訊號。

本週稍後，下一次的財報季即將開始，結果應非常良好。華爾街預期第一季企業獲利將成長 17%。