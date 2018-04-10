傳貶值迎貿易戰 人民幣午後急跌 在岸價跌破6.31關口

貿易戰的走向，繼續主導人民幣匯價，昨 (9) 日午後外電引述消息指，中國考慮讓人民幣貶值，作為應對貿易戰的籌碼。人民幣匯價波動加劇，在岸價 (CNY) 收盤跌破 6.31 關口，收報 6.3107 為兩星期低位，較上日跌 108 點子。但銀行界認為，中國此刻控制人民幣貶值是弊多於利，以此作為反擊籌碼的可能性不大。

彭博通訊社引述消息人士稱，中國正考慮用人民幣貶值應對當前與美國的貿易爭端。一些高級官員正在評估匯率貶值對出口、相關公司行業和經濟的潛在影響，並對不同貶值幅度產生的影響進行分析。評估還包括，如果中美達成協議，是否需要貶值人民幣以降低對國內經濟的衝擊。

知情人士表示，人民幣是否貶值及貶值多少，取決於中美貿易爭端問題的進展，為降低對金融市場的衝擊，中國考慮的貶值方式可能是循序漸進而非一次性的。

人民銀行昨日下調中間價 188 點子，至 6.3114 兌 1 美元，但人民幣匯價早段未見受壓，在岸價 (CNY) 一度升近 100 點子、離岸價更一度升逾 200 點子，雙雙見 6.29 水平。至午後人民幣匯價由升轉跌，在岸價一度跌 163 點子，最低見 6.3196；離岸價更於 10 分鐘內急插 301 點子，跌破 6.32 關口，最低見 6.3253。但市場很快消化有關消息，離岸價於晚上 9 時，報 6.3085，微升 37 點子。

美元兌人民幣走勢"> 美元兌人民幣走勢

由於大行賣壓仍較重，且銀行間流動性仍寬鬆，境內美元長端掉期一度跌破 500 點，創 2016 月 12 月 21 日以來新低。

路透社引述交易員表示，有關人民幣要貶值的消息來源無法考證，對行情難有支撐；市場供需仍是主要影響因素，但短期料仍無方向，在美指走出方向之前，人民幣料仍無虞。

《星島日報》引述恒生私人銀行及信託服務主管陸庭龍表示，雖然人民幣貶值可對沖美國加徵出口關稅帶來的影響，但勢將激化中美間對立氣氛，此做法的風險高。他並表示，人民幣作為「一帶一路」的融資貨幣，相信人行都希望人民幣匯率可保持穩定，中國此刻並不需要以人民幣貶值作為對抗的選項，預期人民幣短期將於 6.3 至 6.35 水平間上落。

上海商業銀行研究部主管林俊泓也認為中國將人民幣貶值的機會不大，因貶值欠缺針對性，可能會波及對其他國家貿易。加上人民幣穩定得來不易，不應因為貿易戰停止金融改革進程。

林俊泓表示，人民幣自去年以來的升勢已經終結，因為中國對外貿依賴程度高於美國，貿易戰對中國的損害大於美國，若持續升溫，人民幣兌美元會有貶值壓力。

信銀國際首席經濟師廖群對香港《明報》指出，中美雙方還在談判階段，現時的貿易摩擦尚未到達中國要考慮以貶值反擊的程度，不過如果貿易戰真正爆發，以此作為報復工具也有可能。

川普在競選時已表明要將中國列入匯率操縱國，美國即將在本月公布匯率政策報告，如果中國有意圖令人民幣貶值，或會引起美國的反應。廖群表示，去年至今美元貶值導致人民幣升值，中國的措施以紓緩升值壓力為主，因此不能指中國刻意壓低人民幣匯率，但如果出於打貿易戰的原因，或有可能將中國列入匯率操縱國。