盤前財經大事搶先讀2018年4月10日

今日操盤前瞻

主計總處公布 3 月消費者物價指數

美國 3 月 PPI

日本 3 月工具機訂單

中國 3 月 M2 貨幣供給

法說會：中租 - KY、統一、聯鈞、聯電、光磊、建準、臺企銀、聯穎、台耀、宜鼎、聯嘉

減資後新股掛牌：弘憶股

增資股上市：弘憶股、尚凡

〈台企赴陸掛牌潮〉會計師：在台下市赴陸掛牌太激進 建議 2 溫和做法

昨 (9) 日立委曾銘宗在財委會上爆料，國內前五大證券承銷商都有 3 至 5 家上市櫃公司詢問要如何在台股下市，再到大陸股市掛牌，對此，有會計師認為，若想赴陸，在台股下市非唯一解決方案，這屬於較激進的方式，建議將台灣企業做分拆或是成立控股公司，是較溫和的做法。閱讀全文...

佳世達首季營收季減 3.9% 今年新事業占比拚 15%

佳世達 (2352-TW) 昨 (9) 日公布 3 月合併營收 131.48 億元，月增 28.6%，年增 13.6%，累計第 1 季合併營收 356.53 億元，季減 3.9%，年增 12.5%；董事長陳其宏積極透過併購或策略結盟轉型，看好今年營運將持續成長，新事業包括智能解決方案、醫療等營收占比目標上看 15%，併購也將持續鎖定醫療、工業電腦等中小型隱型冠軍。閱讀全文...

紫光趙偉國辭職 陸半導體發展將回歸務實競爭力面向

中國大陸半導體大廠紫光日前公告，集團董事長趙偉國已提出辭呈，辭去紫光集團旗下紫光股份與紫光國芯董事長與董事職務，趙偉國仍將保留集團董事長的身分，消息傳出引起議論，產業分析師與業界人士認為，紫光積極併購提高市占率的時代過去，中國大陸半導體業發展將回歸基本面，預料將從產業競爭力的角度，進行更深化的布局。閱讀全文...

若金價漲破 1365 美元 分析師：美股就糟糕了

Piper Jaffray 首席市場技術分析師 Craig Johnson 對 CNBC 表示，若金價漲破 1,365 美元，「這對股市來說，會是個很糟糕的消息。」Johnson 指出，當投資人看壞股市時，便會轉投黃金等避險資產的懷抱。閱讀全文...

蘋果發布 新款紅色 iPhone 8 與 iPhone 8 Plus

蘋果週一發布了新型紅色 iPhone 8 與 iPhone 8 Plus 這款紅色 iPhone 8 與 iPhone 8 Plus 與蘋果於去年推出的 iPhone 8 與 iPhone 8 Plus 相同，但外觀為紅色。閱讀全文...