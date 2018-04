盤前財經大事搶先讀2018年4月10日

今日操盤前瞻

主計總處公布 3 月消費者物價指數

美國 3 月 PPI

日本 3 月工具機訂單

中國 3 月 M2 貨幣供給

法說會:中租 - KY、統一、聯鈞、聯電、光磊、建準、臺企銀、聯穎、台耀、宜鼎、聯嘉

減資後新股掛牌:弘憶股

增資股上市:弘憶股、尚凡

〈台企赴陸掛牌潮〉會計師:在台下市赴陸掛牌太激進 建議 2 溫和做法

昨 (9) 日立委曾銘宗在財委會上爆料,國內前五大證券承銷商都有 3 至 5 家上市櫃公司詢問要如何在台股下市,再到大陸股市掛牌,對此,有會計師認為,若想赴陸,在台股下市非唯一解決方案,這屬於較激進的方式,建議將台灣企業做分拆或是成立控股公司,是較溫和的做法。閱讀全文...

佳世達首季營收季減 3.9% 今年新事業占比拚 15%

佳世達 (2352-TW) 昨 (9) 日公布 3 月合併營收 131.48 億元,月增 28.6%,年增 13.6%,累計第 1 季合併營收 356.53 億元,季減 3.9%,年增 12.5%;董事長陳其宏積極透過併購或策略結盟轉型,看好今年營運將持續成長,新事業包括智能解決方案、醫療等營收占比目標上看 15%,併購也將持續鎖定醫療、工業電腦等中小型隱型冠軍。閱讀全文...

紫光趙偉國辭職 陸半導體發展將回歸務實競爭力面向

中國大陸半導體大廠紫光日前公告,集團董事長趙偉國已提出辭呈,辭去紫光集團旗下紫光股份與紫光國芯董事長與董事職務,趙偉國仍將保留集團董事長的身分,消息傳出引起議論,產業分析師與業界人士認為,紫光積極併購提高市占率的時代過去,中國大陸半導體業發展將回歸基本面,預料將從產業競爭力的角度,進行更深化的布局。閱讀全文...

若金價漲破 1365 美元 分析師:美股就糟糕了

Piper Jaffray 首席市場技術分析師 Craig Johnson 對 CNBC 表示,若金價漲破 1,365 美元,「這對股市來說,會是個很糟糕的消息。」Johnson 指出,當投資人看壞股市時,便會轉投黃金等避險資產的懷抱。閱讀全文...

蘋果發布 新款紅色 iPhone 8 與 iPhone 8 Plus

蘋果週一發布了新型紅色 iPhone 8 與 iPhone 8 Plus 這款紅色 iPhone 8 與 iPhone 8 Plus 與蘋果於去年推出的 iPhone 8 與 iPhone 8 Plus 相同,但外觀為紅色。閱讀全文...