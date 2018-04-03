美貿易戰鎖定中國製造2025　美的、中化、中車、紫光入列

據英國《金融時報》報導，在美國貿易代表辦公室提交給白宮的 200 頁報告中，提到了一些中國企業的名字，作為來自中國的「不公平」競爭如何使美國吃虧的例證。

根據美方的報告，對美構成最大威脅的公司包括以下這些公司：

〈美的集團〉

2016 年，美的集團 (000333-CN) 斥資 42 億美元收購了德國頂尖機器人集團之一庫卡 (Kuka)。美國認為美的集團收購庫卡得到了中國政策性銀行的幫助，例如中國進出口銀行。

〈中國化工〉

中國化工斥資 440 億美元收購全球最大的農藥和種子集團之一瑞士先正達 (Syngenta)，美國貿易辦公室表示，這宗交易完成後，美國的 4000 名員工、33 處研究基地以及 31 處生產和供應基地將由中國國企控制。

〈中國中車〉

中國中車 (601766-CN) 近幾年進入美國市場，拿下了波士頓、芝加哥、洛杉磯、費城供應地鐵列車的合同。

〈清華紫光〉

美國貿易辦公室稱：清華紫光 (000938-CN) 由清華大學控股，成立使命就是通過收購把國外的半導體技術帶到中國。例如清華紫光旗下的華創投資收購了美國數字成像公司 OmniVision。

報告指出，清華紫光 2015 年還曾準備收購威騰電子 (Western Digital Corp)(WDC-US)，但因美國監管部門的調查而放棄。

FX168 財經網援引《金融時報》指出，這些關稅背後隱藏著白宮一個更廣泛的目標，即破壞「中國製造 2025」的高層戰略，該戰略旨在將一批中國企業打造為機器人、半導體、飛機製造、電腦應用等行業的世界領軍者。這些企業很有可能會被美國列入貿易打擊清單。