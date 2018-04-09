【亞洲投顧】劉良梅盤後分析

◆盤勢分析

不畏美股連假期間的震盪，清明連假後台股開高走高！

清明連假過後台股開盤，不但沒有受到美股上週五暴跌的影響，早盤開高，但九點半過後漲幅收斂，往平盤附近作回測，但十一點過後，重新衝高，穩守 10800 整數心理關卡，上週失守的五日線及十日線失而復得，終場以上漲 72 點作收，收了一根帶上、下影線的小紅 K，而今日震幅有 75 點之多，而目前短線上五日線與十日線呈現黃金交叉格局，上檔有月線、季線的壓力，而下檔有五日線、十日線、半年線及年線的支撐，而從量能的角度來看，今日量能 1303 億，較上週明顯增溫，顯示投資人信心稍見回籠；近期台股受美股變動的影響較大，巨烈震盪成為常態，未來幾日仍需持續觀察美股的動態，不確定性明顯提高；近期台股的震幅顯著提高，不確定性拉升，投資人更應審慎小心；行情弱時有漲的個股、行情強時亦有跌的個股，未來應留意個股的多、空趨勢來做選股，而非隨大盤的起落而追高殺低，另操作上無論作多或作空，皆應嚴設防守點，以免震盪劇烈的行情當中蒙受大賠的遺憾！

今日盤面焦點:

台股類股漲多於跌，其中電器電纜類股漲幅最高，達 5.7%，生醫、塑膠漲幅也超過 3%，油電然氣及鋼鐵也上漲逾 2%，水泥、食品、化學生醫、紡纖、電機機械、橡膠等也漲逾 1%，汽車、通信網路、化學、金融、貿易百貨、玻陶、航運、其他電子、電子通路、資訊服務、半導體、觀光等也均收紅。

至於下跌類股則以光電類股下跌 3% 最為慘重，電腦設備、其他類、建材營造、電子零組件、造紙等。

電子三雄今天表現疲弱，股王大立光更是弱中之弱，儘管早盤一度在平盤之上震盪，不過不久之後隨即翻嘿，尾盤 1 點過後跌幅更是擴大，中場更以全場最低點 3000 元作收，創 2016 年 7 月 11 日以來新低。

台積電及鴻海則是在平盤上下震盪，台積電多數時間仍力守平盤，終場也以小漲 1 元作收；鴻海則是先跌後漲，終場也小漲 0.2 元。

生技、風電及顯卡則是持續見到資金持續湧入，其中，生技類股就有生華科、益得、科妍、商之器、台原藥、達爾膚、寶齡富錦、亞獅康 - KY、慧智、和康生、保瑞等 11 檔漲停，而上櫃生醫類股的成交值也達 64 億元，創下今年 3 月 8 日以來單日最大量。

風電概念股今天則是多方強攻指標，包括新光鋼、華城、台船、世紀鋼、中鋼構及亞力均漲停，甚至漲勢還蔓延到電線電纜族群，包括中興電、大亞、華新等漲幅也超過 6%。

生技類股也強勢吸金，包括和台耀、美吾華、康生、景岳、永昕、商之器、濟生、曜亞、益得、易威、環瑞醫、美時、生華科、達爾膚、合一、慧智等也均漲停，也帶動上櫃生醫股成交值達 78 億元，比重佔櫃買成交值的 19%。