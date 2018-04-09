【華冠投顧】離岸風電續發威、生技製藥大爆發

鍾騏遠 分析師

親愛的投資朋友，連假過後台股表現不錯，指數雖然只漲了 72 點，但是量能已經突破 1300 億，也就是過去一段時間的平均量能。我們看到前波的高點是 11,120，如果台股明天可以續強，這個點位是多方要表態的突破點，如果未來三天之空，這個點位可以突破的話，代表各期均線是上揚，這樣的台股才比較有機會出現波段行情。

今天的強勢族群，還是以風力發電為主，不過由於漲勢已經擴大，上漲的個股愈來愈多。除了 (3708) 上緯，繼七根漲停後再創新高，(9958)世紀鋼也是漲的爸媽都不認得了。另外，漲停的個股有 (2013) 中鋼構、(1519)華城、(2208)台船、(1514)亞力，強勢表態的股票也包括 (1513) 中興電、(1609)大亞、(1605)華新等。

另外，生技類股自年初開始，就不斷出現零星買盤，第一季新藥類股 (4147) 中裕帶動開始，愈來愈多的生技類股開始表現。今天強勢的個股在製藥類股，包括 (4746) 台耀、（9461）美吾髮、(17950)美時、(4743)合一、(1760)寶齡等，都是今天強勢表現的個股。生技類股是 2014 年的飆股群，時隔四年、後續表現值得期待。

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