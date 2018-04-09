【顧德投顧】關鍵K之王 藍登耀 盤後分析

(1609 大亞) 再創波段新高囉。

大盤早盤消化休假期間的國際股市震盪格局，一度開低，但隨即實質買盤進駐，再度拉高股市。終場大盤上漲 72 點，以 10893 點做收，量能的部份為 1303 億元。

重點持股報告。

(6141 柏承) 在大漲 63%，放假前再創收盤新高之後，今天股價稍做休息，續抱即可唷。

(4174 浩鼎) 續抱。

(1609 大亞) 盤中大漲 9%，再創波段新高囉。太棒了，會員們放假前已獲利一段，回來則持續再賺。選到好的股票，操作跟獲利都會很輕鬆，我們繼續持有吧。

(3265 台星科) 今天又是現買現賺，尾盤幾乎收在最高點唷。

(5483 中美晶) 今天也是現買現賺，很棒唷，放假前也賺，回來之後延續我們一貫的好運，又是一開始就以獲利為出發點。

操作依舊跟隨 (關鍵 K 系統)，不預設任何立場，一切紀律化操作即可。

該買的買、該賣的賣、該抱的抱。維持資金靈活，避開弱勢股，堅持只做進入 (甜蜜期) 的強勢股。

跟緊老師、跟緊關鍵 K 系統，自然能避開風險、又能創造獲利。未來我們繼續向前，持續創造亮麗績效。

(今日多方關鍵 K 系統股票: 6141 柏承、1609 大亞、4174 浩鼎、3265 台星科、5483 中美晶。)

以上資料由 藍登耀老師 + 關鍵 K 團隊共同彙整。

(以上資料僅供參考，投資人應獨立判斷審慎評估並自負投資風險)