【永豐期貨】台指選擇權盤後－無懼中美貿易戰升溫 台股再戰10900

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週一上漲 120 點至 10903 點。價差方面，台指期轉為正價差 9.47 點，電子期轉為正價差 0.72 點，金融期逆價差縮至 - 1.24 點。現貨部分，三大法人賣超 12.83 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 5976 口至 12212 口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加 2696 口至 50160 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 4814 口至 18163 口。

上週五 Fed 主席鮑威爾表示維持漸進式升息態度，未如市場預期因貿易戰衝擊而放緩腳步，週五美股三大指數重挫 2% 以上，上週國際股市受中美貿易戰影響震盪加劇，道瓊每日上演數百點大行情，在漲跌交錯後，清明連假期間日韓美等國際股市呈現 1% 左右的漲幅，激勵週一加權指數跳高開出，早盤雖在季線反壓橫阻下縮斂漲幅，但 10 點過後低接買盤進場承接，推升指數再度上漲走高，盤面上前 50 大權值股漲多跌少，但大立光賣壓沉重下跌 5.81% 收在 3000 元整數關卡，為壓抑大盤的主要因素，終場加權指數上漲 72 點至 10893.53 點，成交量能 1308.43 億，較前一日增加 136.23 億。技術面來看，週一日 K 留長下影線紅 K 收復 5 日與 10 日線，型態仍維持三角收斂型態。整體來看，近期中美雙方對貿易戰的動作頻頻，國際股市普遍呈現上沖下洗的震盪格局，建議待多空勝負底定後再伺機進場。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 11100 點，賣權集中在 10700 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 11200 點，賣權未平倉最大量集中在 10200 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.35 升至 1.56，大於中性值 1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 14.68% 升至 15.28%，賣權平均隱含波動率由 20.78% 升至 21.87%，買賣權皆升。選擇權部位整體來看顯示仍為中性偏多預期。

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