【豐銀投顧】量縮盤勢易守難攻 晶焱台耀雙雙大漲

放假期間美股漲多跌少，雖然在上週五是大跌作收，但今天早上台股根本沒跌就上去了，一如我們在上週二放假前的預告:「波動大不等於轉空」！筆者在上週二的文章中一再提到，「中美貿易爭霸」，其實不過是電視台為了收視率而炒作出來的議題，看看就好不必當真。今天外資期貨在台股的多單又重新累積到了 5 萬餘口的多單，後勢就算不漲，也不會太差。而就成交量來看，目前量能一直萎縮，本來就不會大跌，量縮易守、量大難攻！因此未來的盤勢原則上還是個困局，雖說是困局，但並非只對多方是困局，對空方而言也是困局。多空皆不宜，也可說多空皆宜 (如果你只想賺小的)。

台灣的投資人跟媒體都有點天真，明明外資期貨多單就擺了 5 萬多口在那邊，成交量也沒有爆的很大，融資餘額也還遠不如金融海嘯前的水位。但卻總認為外資會在台灣市場吃土大敗，然後台灣的散戶大贏特贏，成為全世界唯一能擊敗外資的投資人。貿易戰中國是沒辦法跟美國打的，美國是全世界最浪費、也最會消費的國家，失去了這個大買家，還有其他國家能取代其消費力嗎？再以美國的面向來看，沒有中國便宜的人力幫他做 iphone，對美國也是很大的困擾。最後雙方必定各退一步，只是這個過程忽漲忽跌的會讓人很討厭，但這也是沒辦法的事，只能盡量冷多看少做應對。

少做並不是不做 筆者今年 2 月 23 時已在此專欄或是小老鼠 168-937 中公開推薦 6411 晶焱，並告訴大家此股在市場上的獨佔性，請大家自行 google 筆者的姓名及晶焱即可查的到筆者最早在今年 2/23 就已推薦，至今不到 2 個月的時間已大漲超過 20%！相信之後再往上突破的同時，投資人將會看到不少人開始推薦了。另外在 3/31 筆者也在 3/31 的專欄中推薦了 4746 台耀，至今短短三個交易日就出現長紅漲停，顯見就算盤勢不佳，選股正確還是能獲利！祝操作順利。

豐銀投顧 李世新 分析師