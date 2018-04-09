【華冠投顧】武傑電台:連假後台股開紅盤!

◆ 箱型震盪 7

連假過後，台股早盤上漲 + 58 點開出，雖然指數一度開高走低；中場過後，低檔買盤加溫，指數溫和走高，收漲上漲 + 72 點作收，收在 10893 點，成交量 1306 億。

清明連假期間，受到中美貿易戰影響，全球股市上沖下洗；不過，國際情勢大致上都是『橫盤打底』，只是『震盪加劇』。因此，反觀台股在內資的主導下，整體結構並沒有太大改變；甚至從今天自營商在選擇權大量『賣賣權』的情況來看，法人普遍也是中性偏多看待。樂觀看待本周可望再來『挑戰月線』!!

年前在美股暴跌的影響下，台股也跟著重挫，年前武傑也跟大家說了並沒有看的那麼壞，認為長線多頭目前還是沒變，只是遇到了這波的急跌，市場上比較恐慌，隨時有機會報復性反彈，年後開始反彈，然後開始高檔震盪，武傑看法依舊不變，持續看多；而近期台股受到中美貿易戰美國總統川普簽暑的 301 條款影響下，也是漲跌互見，但這禮拜中美貿易戰有暫緩的趨勢，而今天是清明連假後的第一個交易日，台股開盤上漲 58 點，最終收盤收漲 72 點，收在 10893 點，武傑依舊給大家信心，認為多頭還沒結束，近期常常受到國際因素的影響漲跌互見，但武傑認為會個股表現，也可以藉此看出股票的本質，另外大盤預計還是在 10700-11300 點之間『箱型震盪』，震盪難免都會，最後武傑還是提醒要留意盤勢結構，保持理性投資，但也要提醒大家個股走勢會分歧要有心理準備；選股方面依舊建議往有基本面的中小型業績成長股，為投資的首選，記得逢低佈局! 逢高獲利! 不要隨市場消息起舞追高殺低!



個股方面今天股王 3008 大立光下跌收在 3000 元， 2317 鴻海小紅收在 87.4 元，權值王 2330 台積電小漲收在 245 元，再來幫大家追蹤今天盤面上強勢的個股有: 2013 中鋼構、1597 直得、6497 亞獅康、1514 亞力、6472 保瑞、1608 華榮、3379 彬台… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，有任何股票問題大家也可以在 FB 或 LINE@上直接詢問我!

再來今天弱勢股方面有: 2388 威盛、8101 華冠、8287 英格爾、8069 元太、5281 大峽 KY、3228 金麗科… 等，這些股票有的是漲多修正，有的是籌碼太過凌亂，有的是財報不佳，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，最後還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!



以上資料由 華冠投顧研究部 陳武傑整理提供

※以上內容僅供參考，投資人於投資前請審慎評估