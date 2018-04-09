TCL集團(000100-CN)披露美國擬征關稅對公司影響

TCL集團(000100-CN)4月9日早間公告美國發布建議征收中國産品關稅清單對公司的影響情況。

公告稱，美國市場是公司重要的海外業務市場之一。根據美國發布的清單，公司出口美國的産品中彩電業務可能會受到影響。公司對美國銷售彩電部分由國内制造并直接出口，部分由公司墨西哥工廠生産(根據北美自由貿易協定美國從墨西哥進口彩電産品目前免稅);清單可能影響直接由中國出口美國的彩電産品業務。對此公司已經開始規劃增加墨西哥工廠産能，并采取其他措施降低對公司的美國業務影響。今年第一季度，TCL在美國業務整體穩定增長。

公司曆經37年的發展，在消費電子領域建立了國際知名品牌形象，通過全球化的運營實現資源的優化配置，在全球80多個國家和地區設有銷售機構，在墨西哥、波蘭、東南亞等地都有制造基地，除美國外公司在拉美、歐洲、中東、亞太等海外地區同樣具有較強的品牌競争力和營銷能力;公司在國内市場有遍布各級城市和鄉鎮分銷網絡，各主要産品在國内銷售名列前茅，全球遍布的産業體系保障了公司業績的穩定增長。

公司其他産品包括顯示面板、移動通訊終端、白家電和智能AV産品等在美業務暫未受到直接影響;在中國對美擬加征關稅的部分進口商品中，對公司業務沒有影響。

美國貿易代表辦公室公布的對華部分商品額外征收25%關稅的建議尚需通過公衆意見征詢及舉行相關聽證會，存在較大的不确定性。

綜上所述，公司認為此次美國于2018年4月4日發布的“建議征收中國産品關稅清單”對公司影響有限。

來源：中國證券網

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