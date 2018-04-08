名家論壇》島島／民進黨中壯代終究缺席新北了

侯友宜在黨內競爭者弱到等於沒有的情況下，初選結果一如預期，由他出馬代表國民黨參選新北市長，正式站上戰鬥位置，這下也逼得民進黨不得不趕緊出牌了，清明連假都還沒結束，蔡英文總統就跳下來親自進行協調。原先不管是有志之中壯代，還是拱游當母雞的，春假這幾天都沒在閒著，吳秉叡不斷大力放送大台北灣計畫，拱游派還要集體登山拱游「更上一層樓」，但是到頭來，都還是沒能獲得蔡英文的青睞。

民進黨究竟要徵召誰，又誰才有資格被徵召，其實條件一直很清楚，由於新北市長選舉牽動民進黨 2020 大選的勝敗基礎，重要性之大，戰略目標第一當然是求勝，只要是誰能打敗侯友宜，就該是徵召誰出馬。套一句蘇貞昌的話，「只要有機會讓吳秉叡出任新北市長，我跪下來扛著他都願意」，不管是游錫堃還是蘇貞昌，只要會贏，要蔡英文跪下來敦請他都願意，因為新北市長這一戰的政治性，無論是意義上還是實質上，對蔡英文能否連任總統很重要。

再者，新北市長選舉之於民進黨的第二目標，就是中壯代接棒。講到民進黨中壯代，並不只是在說年齡世代，而是民進黨從黨外到組黨，匯集各方反對力量，經歷執政，再次在野，又再次執政，在這段起起伏伏的政治過程，有過啟發，受過訓練，經過考驗，也體練過失敗，已練就了一身功夫，了解國家運作，並清楚人民需要的中壯代。

民進黨在多數執政縣市，已建立起中壯代接棒並且非常成功，尤其以桃園市長鄭文燦為首，這次鄭文燦參選連任，連吳志揚都表示「國民黨內大概無人能望其項背」，但是大家要記得的是，鄭文燦在 2009 年桃園縣長選舉輸給了吳志揚，之後 2012 年桃園縣立法委員選舉又再輸給陳根德。輸得起又爬得起來，就是民進黨中壯代最驚人的地方，也是國民黨最害怕的事。

在新北市長選舉能同時達成勝選以及中壯代接棒的目標，是民進黨最樂見的，假如不能同時達成，當然是以勝選目標為優先，但是如果都沒人有十足把握勝選的話，由中壯代出馬一戰，也一直是民進黨的選項。因此，究竟是徵召中壯代的吳秉叡，還是要請出老將游錫堃或蘇貞昌，算盤一直是以下五種情形 ：

第一種，三個人都能贏過侯友宜，那當然要徵召吳秉叡參選，同時達成勝選以及中壯代接棒的兩個目標。

第二種，吳秉叡無法贏過侯友宜，而游錫堃跟蘇貞昌都能贏過侯，那就再進行游跟蘇的第二階段協調。

第三種，除了吳秉叡無法贏過侯友宜，游錫堃或蘇貞昌其中有一人也輸給侯，那就徵召唯一能贏過侯友宜的老將。

第四種，三個人都贏不過侯友宜，而吳秉叡又不致於差距過大，那也當要徵召吳秉叡，由中壯代展現接棒氣勢。

第五種，三個人都贏不過侯友宜，吳秉叡跟侯友宜又差距過大，即徵召最接近勝選的那一人。

所以，有志者無不努力在國民黨確定人選的最後期限之前做最大努力。算盤結果也終於在蔡英文直接約談游錫堃、吳秉叡、羅致政之後幾乎底定了，決定徵召蘇貞昌再次衝衝衝，這也表示民進黨在新北市長選舉已經不可能同時達成勝選以及中壯代接棒的目標，而這也就是現實的政治，吳秉叡終究還是沒能超越他的老師傅，也就沒有上戰場的資格。不過，吳秉叡的 「放下不是放棄」，是道出了屬於民進黨中壯代的堅韌，輸得起又爬得起來！

總得來說，新北市是台灣非常重要的城市，卻在國民黨主政 10 多年下，已經無感進步為何物，非常可惜。未來的新北市長，一定必須要有更大的想像力，更強的行動力，給這座城市該有的價值。這回，蘇貞昌以老縣長之姿再次出征，很值得期待。

●作者：島島／資深政治評論家。

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