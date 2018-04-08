NOW球星／帶傷為塞爾提克拚戰卻被賣掉I湯：不後悔

有「史上最強 175 公分」之稱的 Isaiah Thomas 上季在塞爾提克打出代表作，卻因臀部傷勢等因素本季被賣到騎士，讓他坦言很受傷，最終落腳湖人，近日完成手術本季也確定提前報銷，回憶當時他表示，「不後悔帶傷為塞爾提克奮戰。」

Thomas 去年帶領塞爾提克打進東區冠軍，平均得分高達 28.9 分，還一度是年度 MVP 的熱門人選，無奈在季後賽 2 度引發舊傷，在東區決賽第 2 戰加劇右臀部傷勢後，確定提前報銷。

季後成為 Kyrie Irving「賣我」交易一部分，Thomas 在離開塞爾提克前感性發了 3500 字的長文告別波士頓，坦言在無預警的狀態下收到通知很受傷。

不過在上季後賽登場前 Thomas 的 22 歲妹妹 Chyna J. Thomas 因車禍逝世，Thomas 忍著悲痛情緒幫助塞爾提克打進東區冠軍賽，最後自己也在傷勢加劇的情況下提前報銷，卻無奈季末卻成為和騎士 Kyrie Irving 的籌碼。

對於當時帶傷為塞爾提克奮戰 Thomas 今 (7) 日受訪表示，「不後悔，因為那時我正經歷一些比籃球更重要的事情，當時只有籃球可以讓我暫時逃離悲痛。」

Thomas 說，「我無法控制那些，你可以說我後悔，我希望雙方都能做出更好的決定，但是狀況就是這樣，我只能控制這些，現在我只專注在我的傷傷勢，要恢復到 100%。」

Thomas 本季轉戰騎士也因傷勢休戰了大半時間，今年 1 月復出打了 15 場比賽後被交易至湖人，出戰 17 場比賽便在 3 月底接受手術，預計花 4 月復健，湖人本季以西區第 11 名作收，連續 5 季無緣季後賽。

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