名家論壇》盧燕俐／他同時買台積電和聯電下場竟是？

一場聚會中，一位影劇名人提出了令大家極羨慕的問題，「燕俐，約莫十七年前，我聽了營業員的建議，買進約 100 萬元的台積電，現在至少賺了一倍，你覺得我該賣光嗎？還是繼續放著不管，等有朝一日股價突破 300 大關再賣？」

正當所有人都罵他，「這是什麼爛問題？賺錢還捨不得停利！」他接著說，「我也有慘烈的一面，因為當時營業員也很看好聯電，我也買進約 100 萬元，至今嚴重套牢，大虧 8 成。」聽到「大虧 8 成」四個字，現場朋友們反倒開始給予溫暖的安慰。

這位仁兄對股票市場毫無概念，純粹是因那年 (2000 年) 第三季，台股從萬點跌破八千，認定有反彈機會，和營業員商量後，便買進時稱「晶圓雙雄」的台積電和聯電。沒想到，歷經大盤上上下下，及產業不停更迭，台積電從小套到大賺，聯電則每況愈下。

台積電是否有機會突破 300 大關？短線看起來機率不高，長線就該回歸到企業基本面，和大盤所屬的相對位置來思考。既然答案是未知數，我給這位大哥的建議是，「只保留當時進場的成本 100 萬元，其餘獲利部分通通出清，先落袋為安。如此一來有個好處，帳面獲利不會被侵蝕，等股價真有一天站上 300 元，也才不至於搥心肝，後悔賣太早。」至於聯電，勇敢執行停損，應是最佳策略。

這個故事其實蠻有意思，牽涉到資產配置和分散風險的核心意義。假設大哥當年只重壓台積電，哇，不得了，加上配股配息，鐵定賺更多！相反的，假設大哥當年只重壓聯電，哇，淒慘落魄，資金嚴重縮水八成，鐵定夜不成眠。

所以，在電子業競爭激烈、產業變化迅速的前提下，選擇該次產業前三名的公司分散投資，確實能達到規避風險的效果。類似的操作心法也可套用在基金，每當看到大盤回檔兩成以上，我就開始分批單筆買進台股基金，無論一般股票型、科技型或中小型，就直接挑選中長線績效排名前五分之一。

接著，再搭配短線投報優異者，雙重篩選後，至少能挑出值得買進的兩、三支基金。為了分散風險，同一類型基金，我都會買進兩支，畢竟過去績效不代表未來績效，基金操盤人能否再創佳績，除了選股功力，也需要一些運氣。

想讓財富穩健成長，分散風險和資產配置，絕對是必做的功課！

●作者：盧燕俐／資深財經媒體人、財經顧問。

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