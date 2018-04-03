牌照稅4月起開徵 33家信用卡手續費優惠看這裡

今 (2018) 年汽、機車牌照稅於 4 月 1 日起開徵，Money101 金融比較網表示，觀察銀行業者針對牌照稅推出的優惠方案不多，但民眾仍可善用信用卡結帳日、免手續費或分期方案等，以保留資金運用的彈性。

根據財政部公告訊息，今 (2018) 年使用牌照稅於 4 月 1 日開徵，繳納期限至 4 月 30 日，若逾繳納期間 2 日後繳納者，僅能持繳款書至代收稅款金融機構，以現金繳納，無法利用信用卡等方式繳交。

值得留意的是，逾期會另加收滯納金，5 月 1 日至 5 月 2 日前繳交免加徵滯納金，5 月 3 日起會依遲交天數加徵不同百分比的滯納金，最多加徵逾 30 日、共計 15% 的滯納金，若逾 30 天仍未繳納，且未申請複查，會依法移送強制執行。

Money101 金融比較網指出，目前不少信用卡發卡機構，均針對牌照稅推出免手續費或是分期 0 利率方案，減低卡友的負擔。除了信用卡繳交牌照稅外，車主也可以掃描繳款書上的 QR-Code，以台灣 Pay、twallet 及智付寶 Pay2go 繳交，或利用 ATM、晶片金融卡、儲蓄帳戶，和 2 萬元以下至統一、全家、萊爾富以及 OK 等便利超商以現金繳交。

觀察今年銀行信用卡繳納牌照稅相關優惠，包括臺銀、玉山銀、兆豐銀、華泰銀、聯邦銀、遠東商銀、台中銀、三信銀、陽信銀、台北富邦、國泰世華、日盛銀、彰化銀、新光銀、永豐銀、中信銀等 16 家銀行一次繳清牌照稅免收手續費。

而高雄銀行、台企銀、安泰、土銀、一銀、元大、花旗、星展、渣打、匯豐、樂天、永旺等信用卡則會收取 20 元起跳的手續費；華南銀、合作金庫則是指定信用卡免手續費。

此外，Money101 金融比較網指出，今年牌照稅可以申請分期 0 利率的銀行有陽信、安泰、新光、永豐等四家銀行，日盛銀行則有最高 500 元回饋金，且推出指定通路消費每月最高可拿 100 元回饋金，活動 4 月開跑到 8 月截止；玉山銀行則是一次繳清牌照稅另新增一般消費單筆滿 1300 元，獲贈一杯咖啡。