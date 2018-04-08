〈兒童理財〉掌握理財二要點 一張圖搞懂7家銀行兒童帳戶特色

兒童節到來，在親子理財方面，父母親除了為孩子進行資產規劃外，也可以透過開立兒童帳戶，讓孩子從實作中，了解財務收支的概念，且兒童帳戶定期定額自動約轉功能，讓家長零用錢支配更方便，目前市面上包括永豐銀、元大銀、台新銀、玉山銀、北富銀、國泰世華、王道銀等，均可開立兒童帳戶。

銀行業者建議，親子理財掌握兩大要點，包括第一求學階段可幫子女開立獨立帳戶，透過定期定額提早規劃理財，並針對子女成長階段所產生的保障、教育基金及財富累積三大需求，搭配合適的投資工具與資產配置；第二為子女買保單或是週期性轉帳至子女帳戶，皆需要考量每人每年新臺幣 220 萬元贈與免稅額度。

針對兒童帳戶開立條件，孩子若未滿 7 歲，家長須持自己的雙證件、子女證件（身份證或戶口名簿、健保卡）以及子女印鑑，前往銀行臨櫃申請辦理；假如子女滿 7 歲以上，則須與父母一同到銀行辦理開戶，不能交由父母憑證件代理開戶，建議去銀行前可向打電話向銀行再次確認應準備的文件，以免疏漏。

此外，幫孩子開戶的好處，對於父母來說也能達到節稅的功效，每年提撥固定金額到兒童帳戶中，只要累計贈與金額合計不超過 220 萬元，即可免徵贈與稅。

Money101 金融比較網指出，目前設有兒童帳戶的銀行有永豐銀 mma 兒童帳戶、台北富邦小富翁專案、國泰世華銀行小樹苗計畫、元大銀行元氣寶貝、台新銀行兒童帳戶會員 YBO、玉山銀行玉約幸福親子帳戶、王道銀行親子帳戶。

其中，永豐銀行的 mma 兒童帳戶，可以透過約定的方式將爸媽的活期儲蓄利息還有刷卡回饋金轉進 mma 兒童帳戶，利息跟刷卡回饋金這兩項資金來源都是銀行；玉山銀的玉約幸福親子帳戶，入會資格限會員之未成年 20 歲以下子女，入會門檻分別為與玉山銀往來資產達 3000、1000 萬及 300 萬元者。

台新銀行的兒童帳戶同樣有會員限制，若想成為 YBO 會員並享會員權益門檻，帳戶內須連續 3 個月的平均餘額達 10 萬元以上；王道銀行親子帳戶則主打便利性，家長可透過網路銀行或行動銀行，查看子女帳戶存款往來明細，子女帳戶餘額不足時，則可自動轉帳至子女帳戶，每天預設金額 1000 元，額度可彈性調整。

至於優惠部分，國泰世華銀行小樹苗計畫申購基金手續費最低 3.9 折起；元大銀行元氣寶貝定期定額申購基金手續費終身 5 折優惠，另購買指定保險商品可享折扣或贈品優惠。

根據台新銀行觀察兒童帳戶會員親子理財態度，發現父母親在為孩子進行資產配置時，從過去現金為王改為保險和投資，過去家長普遍將逾半的資金配置放在存款，至今 (2018) 年存款比重已降至 43%。

由於父母親為孩子理財的態度轉為積極，資產配置也趨於多元化，台新銀行客群經營處副總經理史筱平就建議，父母親除了為孩子進行資產規劃外，也可透過開立兒童帳戶，讓孩子從實作中了解財務收支的概念，讓孩子認識理財，也讓家庭的資產規劃更趨完整。