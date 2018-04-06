【港股解碼】托起新經濟的“兩只手”

何為新經濟？又何為“獨角獸”？

隨著“新經濟”和“獨角獸”概念的大熱，可能對於很多人來說這兩個概念還比較陌生，那麼究竟什麼是新經濟，什麼又是獨角獸呢?

所謂“新經濟”，是指借經濟全球化浪潮所誕生的由資訊技術革命、以高科技產業為龍頭的經濟體系。而“獨角獸公司”是指那些估值達到10億美元的初創企業，舉一個很明顯的例子：螞蟻金服、小米科技、滴滴出行等我們所熟知的企業都可以稱為“獨角獸企業”。而根據2017年艾瑞諮詢公司發佈中國獨角獸企業估值榜螞蟻金服以750億美元估值蟬聯榜首。

2017年中國超級獨角獸

新經濟帶動港股新氣象

香港資本市場承接著內地市場和國際市場，內地企業在港上市是走向國際的第一步。隨著內地資本市場不斷做大、做強、做好的過程中，香港資本市場“轉化器”和“變壓器”的作用也越來越重要。與此同時兩地市場監管也越走越近，繼承著互聯互通的精髓，以最小的制度成本來彌補兩地市場差異，做好跨境監管。

回顧去年1月至7月，港股以十年來最長的連月升浪線帶給市場極大的信心，此後的漲勢也呈現出總體的連續性。就17年港股市場整體而言，超越了美股、歐股和A股主要市場的表現。

在2017年年度最後一個股市交易日，恒生指數以29919點收市，這一表現進一步鞏固了港股鞏固了港股以高升行情領跑全球的地位，進行了一個完美的年度收官。根據香港特區政府的預測，18年經濟增速將達到3.7%，高於去年2.0%的水準及過去十年2.9%的趨勢增長率現。

隨著內地企業資金南下登陸港股，為香港市場注入資金，進一步提升香港股市的活躍度和港股的估值，在幾次突破的行情中，以高科技為主的代表經濟和未來社會發展方向的藍籌股表現突出。2017年以來企業盈利復蘇，不少企業利潤上升了15%，估值也相應提高，帶動了市場行情上揚。

新經濟的引領下香港成為投資窪地新經濟形成新融資

2017年，香港啟動了近年來規模最大的一次改革方案，在《主板規則》中新增兩個章節，主要是方便新興產業和創新型企業來港上市，這是也香港市場在新經濟的引領下做出的與時俱進的決定。

17年香港市場改革涉及到的“同股不同權”和未盈利公司上市等議題雖然在香港業界備受很大的爭議，最終還是啟動了改革方案，這樣一來內地一些不符合A股上市的公司可以紛紛選擇來港上市。

根據港交所2017年12月29日公佈，2017年，香港新上市197家企業，主板117家，創業板80家；上市公司總數為2118家，主板1794家，創業板324家。

李小加表示，改革完成後，香港可以為上市公司和投資者提供更加豐富的選擇，讓市場能夠捕捉下一代機會並更富活力，提升香港國際金融中心的全球競爭力；也可以為香港的多元創新成果提供成長平臺，符合香港未來發展的最佳利益。

企業大佬重回A股市場實現利潤增長

以360為例，360在2016年7月完成了私有化交易，從美國紐交所摘牌轉戰A股市場。

在360回歸A股市場後首次披露的財報中顯示：2017年度360實現營業收入122.38億元，比上年同期增長23.56%；歸屬於母公司股東淨利潤33.72億元，比上年同期增長80.15%。

根據重組上市相關協議，360公司承諾2017年至2020年，扣非歸母淨利潤分別不低於22億元、29億元、38億元和41.5億元，共計130.5億元。

總而言之，香港和內地就新經濟企業推行的改革，如果內地市場繼續限制新經濟公司上市，對內地新經濟公司而言，香港市場則會成為本土與國際結合的首選市場，如果內地市場同樣歡迎新經濟企業，伴著這大量優質企業回歸A股市場，不僅不會削弱香港市場接納新經濟的能力，反而香港會持續從中得益，以A+H的模式，兩地市場可以共同努力推動新經濟更迅速的發展。

作者：劉玲玲

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