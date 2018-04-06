摘要：人民網評論稱，認同不認同互利共贏的道理，是白宮自己的事，但和中國打交道是以為恃強便可凌弱？我們不得不說一句：嗨，清醒點，您找錯對象了！

針對川普政府發起這場貿易戰，中國人的微信朋友圈中出現最多的一句話是「誰怕誰呀」！

對一些美國人來說，中文確實不大好學，他們自然體會不出這句「誰怕誰呀」內中那一腔豪氣。

面對中國堅定沉着有理有力的反擊，白宮主人選擇用驚世之語應對了。據美國媒體報導，川普 5 日發表聲明說，他已指示美國貿易代表辦公室依據「301 調查」，考慮對從中國進口的額外 1000 億美元商品加征關稅是否合適。

白宮想玩更大的？想來一場規模更大的對華貿易戰？我們還是那句話：來吧，誰怕誰呀！

不是什麼人、什麼時候都能說出這句話。一腔豪氣要有鋼鐵般的意志和足夠的實力支撐。經過幾代人的犧牲、奮鬥和努力，中華民族經歷着「為有犧牲多壯志，敢教日月換新天」的夢想與輝煌。

這是一條自強之路，也是一條自尊與自信之路。國與國之間，正如人與人相處，需要相互尊重和互利共贏，在國際貿易這類涉及本國切身利益的問題上更是如此。同理，面對反其道而行之者，則必須以其人之道還治其人之身。如果好言相勸、有言在先，仁至義盡後對方仍一意孤行，便再也無需手軟。自川普政府率先扣動這場貿易戰的扳機以來，中方反擊有板有眼，其力度、精準度相當到位。

實際上，這場表面上的貿易戰早已具有濃厚的國際政治博弈味道。中國發展是美國的心病，明里暗裡一直下絆子。將「美國優先」掛在嘴上的川普這次瞄準下手的，多為事關中國長遠發展的高科技產業，頗有「釜底抽薪」的謀算。認同不認同互利共贏的道理，是白宮自己的事，但和中國打交道是以為恃強便可凌弱？我們不得不說一句：嗨，清醒點，您找錯對象了！

回望歷史，曾經在極為艱難的國際環境中，中國人搞出了原子彈，震驚了世界。近年來，在美國一直不向中國開放高科技產品出口的情形下，中國高科技發展的步伐一刻沒有停歇，日見累累碩果。

世間自有辯證法。壓力是個彈簧，壓得愈狠、反彈愈烈。不少西方人對中國的「危機」一詞極感興趣。因為它既道出了「危」，也說出了「機」，其中有著微妙的辯證關係。所謂「貿易戰」何嘗不是如此？不知川普政府中那些所謂的強硬派人士能否領悟其中奧妙？來自外部的躁動只會讓中國更加清醒地審視世界，以更大的力度和韌性推進改革開放，增強發展的內生動力。

有些人不就不願看到中國強起來嗎，不就對中國創新成就格外敏感嗎？那怎麼辦呢？我們可不想為了這些人感覺好一點就放慢前進的步伐，更不會做失去原則、損害自身利益的退讓。

* 本文來自人民網，原文標題《人民網評：白宮想玩更大的？誰怕誰呀！》。*

『新聞來源／華爾街見聞』